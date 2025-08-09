السبت 2025-08-09 08:40 م
 

الأمن العام يضبط مركبة ظهر فوقها أشخاص يرقصون أثناء سيرها

السبت، 09-08-2025 05:07 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة السير تمكنوا من تحديد المركبة التي ظهرت بفيديو جرى تداوله (ولا تحمل لوحة أرقام) وقيام أشخاص بالصعود فوق المركبة والرقص، ما شكّل خطراً شديداً على الأشخاص ومستخدمي الطريق.اضافة اعلان


وأكّد أنه جرى ضبط المركبة وحجزها في ساحات الحجز المخصصة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
