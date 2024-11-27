الأمن العام ينشر جدول الترخيص المتنقل في البادية

وستبدأ المحطة المتنقلة المتكاملة عملها في مناطق البادية واختصاصاتها الشمالية والجنوبية والوسطى، وستمكن المحطة المواطنين من الاستفادة من القرار الصادر عن رئاسة الوزراء بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها، إضافة إلى تقديم خدمات الترخيص كافة، إذ أنها ستقدم خدمات فحص المركبات وتجديد الترخيص ودفع الرسوم.
ودعت مديرية الأمن العام إلى متابعة صفحاتها ومواقعها الرسمية للتعرف على جميع مناطق عمل محطات الترخيص المتنقل في محافظات المملكة، سواء العاملة في أوقات الدوام الرسمي أو بعد انتهاء أوقات الدوام.
وتالياً جدول عمل محطة الترخيص المتنقل في مناطق البادية:
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