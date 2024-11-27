 
الأربعاء 2024-11-27 02:13 م
 

الأمن العام ينشر جدول الترخيص المتنقل في البادية

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الأربعاء، 27-11-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري-   نشرت مديرية الأمن العام على صفحاتها الرسمية جدول عمل محطة الترخيص المتنقل في مناطق البادية اعتباراً من يوم الأحد في مطلع الأسبوع المقبل.

وستبدأ المحطة المتنقلة المتكاملة عملها في مناطق البادية  واختصاصاتها الشمالية والجنوبية والوسطى، وستمكن المحطة المواطنين من الاستفادة من القرار الصادر عن رئاسة الوزراء بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها، إضافة إلى تقديم خدمات الترخيص كافة، إذ أنها ستقدم خدمات فحص المركبات وتجديد الترخيص ودفع الرسوم.

ودعت مديرية الأمن العام إلى متابعة صفحاتها ومواقعها الرسمية للتعرف على جميع مناطق عمل محطات الترخيص المتنقل في محافظات المملكة، سواء العاملة في أوقات الدوام الرسمي أو بعد انتهاء أوقات الدوام.

وتالياً جدول عمل محطة الترخيص المتنقل في مناطق البادية:

اضافة اعلان

 


Image1_1120242714033606153675.jpg
Image2_1120242714033606153675.jpg 

 
gnews

أحدث الأخبار

بغ

أخبار الشركات بنك الاتحاد يتوّج شركة Capifly بجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024

وزير الدفاع اللبناني موريس سليم

عربي ودولي وزير الدفاع اللبناني يعلق على "حرية التحرك الإسرائيلي"

ا

عربي ودولي الهند تخطط لإرسال مركبة علمية إلى المريخ

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام ينشر جدول الترخيص المتنقل في البادية

أرشيفية

فلسطين إصابتان واعتقالات وتخريب واسع للبنى التحتية في طوباس

برا

أخبار الشركات زين تجدّد التزامها بدعم جمعية قرى الأطفال الأردنية “SOS” للعام 25 على التوالي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تعمم لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

الجامعة الأردنية

أخبار محلية الأردنية تحقّق ترتيبًا عالميًّا جديدًا حسب تصنيف "شنغهاي" العالميّ للتّخصّصات للعام 2024



 




الأكثر مشاهدة