الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور

السبت 2025-10-04 12:24 ص
 

الجمعة، 03-10-2025 10:45 م
الوكيل الإخباري-   تمكّن العاملون في إدارة السير من ضبط مركبة وسائقها، ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقودها من المقعد المجاور لمقعد السائق.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن السائق قام بتصوير المركبة وهي تسير على ما زعم أنه نظام القيادة الذاتية، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من التهور والاستعراض، ما شكّل خطرًا شديدًا على مستخدمي الطريق.

وأكد أنه جرى ضبط المركبة وحجزها في الساحات المخصصة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.


