الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن السائق قام بتصوير المركبة وهي تسير على ما زعم أنه نظام القيادة الذاتية، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من التهور والاستعراض، ما شكّل خطرًا شديدًا على مستخدمي الطريق.
وأكد أنه جرى ضبط المركبة وحجزها في الساحات المخصصة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
-
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع