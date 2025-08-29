الأمن يلقي القبض على شخص بتهمة تصنيع المشروبات الكحولية في إربد

03:22 م

الوكيل الإخباري- ألقت الأجهزة الأمنية فجر اليوم الجمعة، القبض على أحد الأشخاص إثر قيامه بتصنيع المشروبات الكحولية داخل منزله في مدينة إربد. اضافة اعلان





وبحسب مسؤول أمني فقد بوشر التحقيق معه تمهيداً لتحويله إلى القضاء.



وأضاف المصدر، أنه جرى ضبط ومصادرة جميع المعدات والمواد المرتبطة بالقضية.

