مجلس محافظة جرش يبحث تعزيز النوافذ التسويقية للمنتجات التعاونية

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة مجلس محافظة جرش اليوم الاثنين، مع مديرية تعاون جرش واقع تسويق المنتجات التعاونية في المحافظة وسبل تعزيز النوافذ التسويقية للمنتج المحلي وبما يسهم في دعم التعاونيات والجمعيات الخيرية والأسر المنتجة.





وأكد رئيس لجنة مجلس محافظة جرش الدكتور جهاد دعدرة أهمية المهرجانات والمعارض كمنصات تسويقية رئيسة للمنتجات المحلية، مشيرا إلى أن مهرجان الزيتون في العاصمة عمان يعد من أبرز النوافذ التسويقية التي تشهد إقبالا كبيرا ومستويات بيع مرتفعة خاصة من التجمعات السكنية الكبرى ما ينعكس إيجابا على دخل المنتجين.



وشدد مدير تعاون جرش المهندس علاء الدين الديري على ضرورة الانتقال إلى العمل المنظم من خلال وضع خطوات عملية وقانونية واضحة تهدف إلى تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع تسويقي دائم يخدم التعاونيات والمنتجين في المحافظة.



وأشار الديري إلى أن الموقع المقترح يجب أن يكون على الخط الدولي نظرا لأهميته الاستراتيجية في ربط شمال المملكة بوسطها وجنوبها، إضافة إلى كونه ممرا حيويا يربط الأردن بدول الجوار بما يضمن حركة نشطة وتوافدا مستمرا للزوار والمتسوقين.



وأكد الحضور أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة والعمل المشترك لتطوير آليات تسويق مستدامة للمنتجات التعاونية بما يسهم في تحقيق أهداف تنموية واقتصادية للمحافظة.



