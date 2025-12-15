الإثنين 2025-12-15 09:09 م

مجلس محافظة جرش يبحث تعزيز النوافذ التسويقية للمنتجات التعاونية

مجلس محافظة جرش يبحث تعزيز النوافذ التسويقية للمنتجات التعاونية
مجلس محافظة جرش يبحث تعزيز النوافذ التسويقية للمنتجات التعاونية
الإثنين، 15-12-2025 08:48 م
الوكيل الإخباري- بحثت لجنة مجلس محافظة جرش اليوم الاثنين، مع مديرية تعاون جرش واقع تسويق المنتجات التعاونية في المحافظة وسبل تعزيز النوافذ التسويقية للمنتج المحلي وبما يسهم في دعم التعاونيات والجمعيات الخيرية والأسر المنتجة.اضافة اعلان


وأكد رئيس لجنة مجلس محافظة جرش الدكتور جهاد دعدرة أهمية المهرجانات والمعارض كمنصات تسويقية رئيسة للمنتجات المحلية، مشيرا إلى أن مهرجان الزيتون في العاصمة عمان يعد من أبرز النوافذ التسويقية التي تشهد إقبالا كبيرا ومستويات بيع مرتفعة خاصة من التجمعات السكنية الكبرى ما ينعكس إيجابا على دخل المنتجين.

وشدد مدير تعاون جرش المهندس علاء الدين الديري على ضرورة الانتقال إلى العمل المنظم من خلال وضع خطوات عملية وقانونية واضحة تهدف إلى تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع تسويقي دائم يخدم التعاونيات والمنتجين في المحافظة.

وأشار الديري إلى أن الموقع المقترح يجب أن يكون على الخط الدولي نظرا لأهميته الاستراتيجية في ربط شمال المملكة بوسطها وجنوبها، إضافة إلى كونه ممرا حيويا يربط الأردن بدول الجوار بما يضمن حركة نشطة وتوافدا مستمرا للزوار والمتسوقين.

وأكد الحضور أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة والعمل المشترك لتطوير آليات تسويق مستدامة للمنتجات التعاونية بما يسهم في تحقيق أهداف تنموية واقتصادية للمحافظة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ضبط 25 طن جميد فاسد في مستودع مخالف للشروط الصحية

أخبار محلية ضبط 25 طن جميد فاسد في مستودع مخالف للشروط الصحية

مجلس محافظة جرش يبحث تعزيز النوافذ التسويقية للمنتجات التعاونية

أخبار محلية مجلس محافظة جرش يبحث تعزيز النوافذ التسويقية للمنتجات التعاونية

ف

أخبار محلية نمروقة تتفقد الخدمات القنصلية المقدمة للأردنيين في السعودية

الملك يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي في قصر الحسينية

أخبار محلية الملك يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي في قصر الحسينية

ل

أخبار محلية وزارة البيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي

الأسد يدرس في موسكو اللغة الروسية وطب العيون

عربي ودولي الأسد يدرس في موسكو اللغة الروسية وطب العيون

ب

أخبار محلية الإحصاءات العامة و"الفاو" تُطلقان دورة تدريبية لمرصد الأمن الغذائي

بوليفيا: الفيضانات تودي بحياة 20 وفقدان العشرات

عربي ودولي بوليفيا: الفيضانات تودي بحياة 20 وفقدان العشرات



 






الأكثر مشاهدة