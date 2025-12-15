الإثنين 2025-12-15 11:22 ص

JustMarkets تُعلن عن مسابقة Boost لجميع عملائها

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 15-12-2025 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   تُطلق JustMarkets - شركة الوساطة العالمية التي تتمتع بخبرة تزيد عن 12 عامًا في مجال التداول الإلكتروني- مسابقة Boost، وهي فعالية تداول واسعة النطاق تهدف إلى تحفيز المتداولين، حيث يُكافأ أفضل المتداولين على أدائهم الاستثنائي من خلال عدد من الجوائز القيّمة. تستمر هذه الفعالية حتى 31 يناير 2026.

مسابقة مُصممة لتوفير المزيد من الفرص للمتداولين حول العالم

يُشارك في مسابقة Boost المتداولون الذين لديهم حسابات Standard أو Pro أو Raw Spread على منصتي MetaTrader 4 أو MetaTrader 5.

للمشاركة، يُشترط أن يكون لدى المتداولين رصيد حساب لا يقل عن $100 ، مع تداول 3 لوتات على الأقل. هذه هي المتطلبات المُحددة للمشاركين. بالطبع، فإن الهدف من هذه المسابقة هو مشاركة جميع عملاء الوسيط. وفي الوقت نفسه، سعت JustMarkets إلى تشجيع المتداولين على إجراء تحليلات مُعمّقة، واستخدام استراتيجيات مُختلفة، وتحمل المخاطر، والالتزام بالانضباط. لهذا السبب، أُنشئ هذا النوع من المسابقات.

اضافة اعلان

 

نظام مكافآت متعدد المستويات بذهب حقيقي

ما يميز مسابقة Boost هو عنصر السحوبات الأسبوعية، حيث يتنافس المتداولون على جوائز ذهبية حقيقية، تُمنح على ثلاثة مستويات، بناءً على حجم تداولهم التراكمي الذي حققوه من خلال المسابقة:

● المستوى الأول (أكثر من 100 لوت): 15 غرامًا من الذهب (3 فائزين)
● المستوى الثاني (50-99 لوت): 10 غرامات من الذهب (5 فائزين)
● المستوى الثالث (10-49 لوت): 5 غرامات من الذهب (7 فائزين)

يوفر تصميم هذه المسابقة للمتداولين من مختلف مستويات النشاط فرصة متساوية للاستفادة من مكافآت قيّمة.

 

سحوبات أسبوعية لتشجيع المشاركة المستمرة

إلى جانب جوائز المستوى الأعلى، تتضمن المسابقة أيضًا سلسلة من الجوائز الأسبوعية. سيتأهل المتداولون المشاركون في المسابقة للدخول في السحب إذا نفذوا ثلاث صفقات على الأقل أسبوعيًا. سيحصل خمسة متداولين محظوظين على جائزة قدرها $200 أسبوعيًا. يُلبي إطلاق مسابقة " Boost " التزامات JustMarkets طويلة الأمد في:

● إشراك المتداولين من خلال برامج مكافآت فعّالة
● تعزيز ممارسات التداول المنتظمة والمنظمة
● تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع مساعي الترويج
● توفير بيئة ترحيبية تُتيح للمتداولين ذوي المهارات المختلفة المشاركة.

هذا يعكس هدف JustMarkets ،الذي لا يقتصر على توفير شروط تداول جيدة للمتداولين فحسب، بل يشمل أيضًا فرصًا تُضيف قيمةً لتجربة التداول بأكملها.

منصة عالمية مبنية على الثقة والابتكار

بصفتها منصة تداول عالمية مرموقة، تُواصل JustMarkets الاستثمار في مبادرات تُحسّن تجربة العميل مع الالتزام بمعايير تشغيلية عالية. تحافظ الشركة على بنية تحتية تكنولوجية متينة، وتُقدم دعمًا متعدد اللغات، وتلتزم بمبادئ أمنية صارمة، وهي جميعها عناصر أساسية لثقة العملاء على المدى الطويل.

تُظهر مسابقة "Boost " التزام JustMarkets بتهيئة بيئة تداول مريحة وشفافة، حيث يُمكن للجميع تحقيق كامل إمكاناتهم الاستثمارية من خلال قواعد واضحة، ومكافآت شفافة، وبيئة تداول مستقرة.

عن JustMarkets

JustMarkets هي وسيط تداول عالمي عبر الإنترنت، تُتيح للمستخدمين إمكانية المشاركة في الأسواق المالية العالمية من خلال تقنيات مبتكرة، وشروط تداول فعّالة، وشفافية عالية. تُوفر JustMarkets للمتداولين مجموعة متنوعة من أدوات التداول، مثل أزواج العملات الأجنبية (الفوركس)، والمؤشرات العالمية، والمعادن، والعملات المشفرة، بالإضافة إلى عقود فروقات الأسهم. تُقدم JustMarkets خدماتها بلغات متعددة، في بيئة تداول آمنة، وسياسة مُركزة على خدمة العملاء.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر

أخبار محلية وزير العمل يتلقي وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول المصرية

الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

عربي ودولي كالاس تتحدث عن أسبوع حاسم على صعيد تمويل أوكرانيا في حربها مع روسيا

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يلتقي نظيره الصيني في عمّان الاثنين

جل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك

عربي ودولي ماسك ينشر قائمة الدول الأكثر توقيفا لمعلقين على الإنترنت

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي %13 من شكاوى عملاء شركات التأمين تتم تسويتها "وديا"

ت

فيديو منوع باع هذا الرجل سيارته بعد 34 عامًا ولم يستطع حبس دموعه 😢💔!

اى

فيديو منوع طفلة في الثانية من عمرها تُثير الإعجاب بعدما صنعت لنفسها وجبةً صحية ونظّفت بعدها 😍👏!

م

فيديو منوع أب يستقبل ابنته بعد عودتها من شهر العسل❤️🥺



 






الأكثر مشاهدة