JustMarkets تُعلن عن مسابقة Boost لجميع عملائها

مسابقة مُصممة لتوفير المزيد من الفرص للمتداولين حول العالم
يُشارك في مسابقة Boost المتداولون الذين لديهم حسابات Standard أو Pro أو Raw Spread على منصتي MetaTrader 4 أو MetaTrader 5.
للمشاركة، يُشترط أن يكون لدى المتداولين رصيد حساب لا يقل عن $100 ، مع تداول 3 لوتات على الأقل. هذه هي المتطلبات المُحددة للمشاركين. بالطبع، فإن الهدف من هذه المسابقة هو مشاركة جميع عملاء الوسيط. وفي الوقت نفسه، سعت JustMarkets إلى تشجيع المتداولين على إجراء تحليلات مُعمّقة، واستخدام استراتيجيات مُختلفة، وتحمل المخاطر، والالتزام بالانضباط. لهذا السبب، أُنشئ هذا النوع من المسابقات.
ما يميز مسابقة Boost هو عنصر السحوبات الأسبوعية، حيث يتنافس المتداولون على جوائز ذهبية حقيقية، تُمنح على ثلاثة مستويات، بناءً على حجم تداولهم التراكمي الذي حققوه من خلال المسابقة:
● المستوى الأول (أكثر من 100 لوت): 15 غرامًا من الذهب (3 فائزين)
● المستوى الثاني (50-99 لوت): 10 غرامات من الذهب (5 فائزين)
● المستوى الثالث (10-49 لوت): 5 غرامات من الذهب (7 فائزين)
يوفر تصميم هذه المسابقة للمتداولين من مختلف مستويات النشاط فرصة متساوية للاستفادة من مكافآت قيّمة.
إلى جانب جوائز المستوى الأعلى، تتضمن المسابقة أيضًا سلسلة من الجوائز الأسبوعية. سيتأهل المتداولون المشاركون في المسابقة للدخول في السحب إذا نفذوا ثلاث صفقات على الأقل أسبوعيًا. سيحصل خمسة متداولين محظوظين على جائزة قدرها $200 أسبوعيًا. يُلبي إطلاق مسابقة " Boost " التزامات JustMarkets طويلة الأمد في:
● إشراك المتداولين من خلال برامج مكافآت فعّالة
● تعزيز ممارسات التداول المنتظمة والمنظمة
● تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع مساعي الترويج
● توفير بيئة ترحيبية تُتيح للمتداولين ذوي المهارات المختلفة المشاركة.
هذا يعكس هدف JustMarkets ،الذي لا يقتصر على توفير شروط تداول جيدة للمتداولين فحسب، بل يشمل أيضًا فرصًا تُضيف قيمةً لتجربة التداول بأكملها.
منصة عالمية مبنية على الثقة والابتكار
بصفتها منصة تداول عالمية مرموقة، تُواصل JustMarkets الاستثمار في مبادرات تُحسّن تجربة العميل مع الالتزام بمعايير تشغيلية عالية. تحافظ الشركة على بنية تحتية تكنولوجية متينة، وتُقدم دعمًا متعدد اللغات، وتلتزم بمبادئ أمنية صارمة، وهي جميعها عناصر أساسية لثقة العملاء على المدى الطويل.
تُظهر مسابقة "Boost " التزام JustMarkets بتهيئة بيئة تداول مريحة وشفافة، حيث يُمكن للجميع تحقيق كامل إمكاناتهم الاستثمارية من خلال قواعد واضحة، ومكافآت شفافة، وبيئة تداول مستقرة.
عن JustMarkets
JustMarkets هي وسيط تداول عالمي عبر الإنترنت، تُتيح للمستخدمين إمكانية المشاركة في الأسواق المالية العالمية من خلال تقنيات مبتكرة، وشروط تداول فعّالة، وشفافية عالية. تُوفر JustMarkets للمتداولين مجموعة متنوعة من أدوات التداول، مثل أزواج العملات الأجنبية (الفوركس)، والمؤشرات العالمية، والمعادن، والعملات المشفرة، بالإضافة إلى عقود فروقات الأسهم. تُقدم JustMarkets خدماتها بلغات متعددة، في بيئة تداول آمنة، وسياسة مُركزة على خدمة العملاء.
-
أخبار متعلقة
-
زين الأردن تحصد جائزة أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس عن ابتكارها الطبقة الرقيقة 5G Thin Layer))
-
سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد شراكة مع ‘بوبليسيس جروب’ و’دنتسو’ لتعزيز تميّزها الإعلامي
-
تاج الصفا® أول شركة أردنية تدخل قائمة نخبة المطورين العقاريين عالميًا ضمن أفضل 100 شركة حول العالم لعام 2025
-
زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار
-
تعاون بين شركة أكابس (Acabes) الذراع التكنولوجية للبنك العربي وشركة ميناآيتك
-
مجموعة CFI المالية تُطلق مرحلة جديدة من التوسّع العالمي استعدادًا لعام 2026
-
تعاون بين شركة أكابس (Acabes)، الذراع التكنولوجية للبنك العربي وشركة ميناآيتك
-
سامسونج تفوز بجائزة Euroconsumers 2025 عن فئة المكانس اللاسلكية العمودية