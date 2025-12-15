JustMarkets تُعلن عن مسابقة Boost لجميع عملائها

الوكيل الإخباري- تُطلق JustMarkets - شركة الوساطة العالمية التي تتمتع بخبرة تزيد عن 12 عامًا في مجال التداول الإلكتروني- مسابقة Boost، وهي فعالية تداول واسعة النطاق تهدف إلى تحفيز المتداولين، حيث يُكافأ أفضل المتداولين على أدائهم الاستثنائي من خلال عدد من الجوائز القيّمة. تستمر هذه الفعالية حتى 31 يناير 2026.



مسابقة مُصممة لتوفير المزيد من الفرص للمتداولين حول العالم



يُشارك في مسابقة Boost المتداولون الذين لديهم حسابات Standard أو Pro أو Raw Spread على منصتي MetaTrader 4 أو MetaTrader 5.



للمشاركة، يُشترط أن يكون لدى المتداولين رصيد حساب لا يقل عن $100 ، مع تداول 3 لوتات على الأقل. هذه هي المتطلبات المُحددة للمشاركين. بالطبع، فإن الهدف من هذه المسابقة هو مشاركة جميع عملاء الوسيط. وفي الوقت نفسه، سعت JustMarkets إلى تشجيع المتداولين على إجراء تحليلات مُعمّقة، واستخدام استراتيجيات مُختلفة، وتحمل المخاطر، والالتزام بالانضباط. لهذا السبب، أُنشئ هذا النوع من المسابقات.

نظام مكافآت متعدد المستويات بذهب حقيقي



ما يميز مسابقة Boost هو عنصر السحوبات الأسبوعية، حيث يتنافس المتداولون على جوائز ذهبية حقيقية، تُمنح على ثلاثة مستويات، بناءً على حجم تداولهم التراكمي الذي حققوه من خلال المسابقة:



● المستوى الأول (أكثر من 100 لوت): 15 غرامًا من الذهب (3 فائزين)

● المستوى الثاني (50-99 لوت): 10 غرامات من الذهب (5 فائزين)

● المستوى الثالث (10-49 لوت): 5 غرامات من الذهب (7 فائزين)



يوفر تصميم هذه المسابقة للمتداولين من مختلف مستويات النشاط فرصة متساوية للاستفادة من مكافآت قيّمة.