ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع في محال الصاغة 100.30 و77.80 و59.5 دينارا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
%13 من شكاوى عملاء شركات التأمين تتم تسويتها "وديا"
-
خلال عام.. 380 ألف مستخدم جديد للمحافظ الإلكترونية في الأردن
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.44% خلال 10 أشهر
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
قيمة حركات كليك ترتفع 75% منذ مطلع العام الحالي قياسا إلى 2024
-
"مستثمري شرق عمان": المسؤولية المجتمعية جزء أصيل من دور الصناعة لخدمة المجتمع