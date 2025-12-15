ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاثنين، بمقدار 70 قرشًا للغرام الواحد من عيار 21.



و بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قرابة 87.8 دينارا، وسعر الشراء 84.20 دينارا، وفقا لتسعيرة النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر غرام الذهب من عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع في محال الصاغة 100.30 و77.80 و59.5 دينارا على التوالي.