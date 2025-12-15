الاتحاد الأوروبي: مساعدات غزة يجب أن تتدفق كالسيل

وأضافت لحبيب في حديث لصحفيين اليوم الاثنين، في إطار اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الفلسطينيين ما يزالون يُقتلون يوميا رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى احتجاز مئات شاحنات المساعدات عند معبر رفح الحدودي، في وقت تزداد الاحتياجات في غزة بشكل خاص خلال أشهر الشتاء.
ولفتت إلى أنها زارت مصر قبل أسبوعين ولم تسمح لها (إسرائيل) بدخول غزة، مشيرة الى أن عمال الإغاثة يواجهون العديد من العقبات الإدارية لإيصال المساعدات إلى القطاع.
