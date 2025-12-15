الإثنين 2025-12-15 10:54 م

الاتحاد الأوروبي: مساعدات غزة يجب أن تتدفق كالسيل

الإثنين، 15-12-2025 09:28 م

الوكيل الإخباري- قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، إن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "يجب أن تتدفق كالسيل، لا قطرة قطرة".

وأضافت لحبيب في حديث لصحفيين اليوم الاثنين، في إطار اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الفلسطينيين ما يزالون يُقتلون يوميا رغم اتفاق وقف إطلاق النار.


وأشارت إلى احتجاز مئات شاحنات المساعدات عند معبر رفح الحدودي، في وقت تزداد الاحتياجات في غزة بشكل خاص خلال أشهر الشتاء.


ولفتت إلى أنها زارت مصر قبل أسبوعين ولم تسمح لها (إسرائيل) بدخول غزة، مشيرة الى أن عمال الإغاثة يواجهون العديد من العقبات الإدارية لإيصال المساعدات إلى القطاع.

 
 


