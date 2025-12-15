الاتحاد الأوروبي: مساعدات غزة يجب أن تتدفق كالسيل

الوكيل الإخباري- قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، إن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "يجب أن تتدفق كالسيل، لا قطرة قطرة".

وأضافت لحبيب في حديث لصحفيين اليوم الاثنين، في إطار اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الفلسطينيين ما يزالون يُقتلون يوميا رغم اتفاق وقف إطلاق النار.



وأشارت إلى احتجاز مئات شاحنات المساعدات عند معبر رفح الحدودي، في وقت تزداد الاحتياجات في غزة بشكل خاص خلال أشهر الشتاء.