سلامي : المنتخب يعاني من غياب لاعبين مهمين وهؤلاء أبرز الغائبين

وقال سلامي، في تصريحاته قبل اللقاء، إن المنتخب السعودي يدخل المباراة مكتمل الصفوف دون نقص مؤثر، مشيرًا إلى قوة المنافس وخبرته في مثل هذه المواجهات.
وأوضح أن المنتخب الوطني يعاني من غياب عدد من اللاعبين المهمين، وعلى رأسهم يزن النعيمات وموسى التعمري، إلا أن ذلك لن يقلل من طموح "النشامى" في المنافسة على بطاقة التأهل.
وأضاف سلامي: "نفتقد لاعبين مؤثرين، لكننا سندافع عن حظوظنا في التأهل إلى نهائي كأس العرب"، مؤكدًا ثقة الجهاز الفني بقدرة اللاعبين المتاحين على تقديم أداء قوي يعكس روح المنتخب وإصراره على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة.
