منخفض جوي قادم الى المملكة .. أمطار غزيرة وسيول متوقعة بهذا الموعد

وخلال ساعات الليل، يسود طقس بارد وغائم وماطر بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة أحيانًا في الأجزاء الغربية، قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها الأغوار والبحر الميت.
ويطرأ يوم الثلاثاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويستمر الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا بين الحين والآخر في معظم مناطق المملكة، مع توقعات بأمطار غزيرة أحيانًا يصحبها الرعد وتساقط البرد، ما يزيد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
أما يوم الأربعاء، فيستمر تأثير المنخفض الجوي مع انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا بين الحين والآخر في أغلب المناطق، مع استمرار فرص هطول أمطار غزيرة أحيانًا تكون مصحوبة بالرعد وحبات البرد، وتشكل السيول في المناطق المنخفضة.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض المرتقب خلال الأسبوع المقبل
-
طقس بارد حتى الثلاثاء والأرصاد تحذر
-
الأرصاد الجوية: الهطولات المطرية ترفع أداء الموسم المطري إلى 16%
-
تعرف على حالة الطقس بالاردن يوم السبت
-
الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس لـ3 أيام
-
الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
-
الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية الجمعة .. وتحذر المواطنين