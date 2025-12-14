منخفض جوي قادم الى المملكة .. أمطار غزيرة وسيول متوقعة بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة مساء يوم الاثنين تدريجيًا بمنخفض جوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل، بإذن الله تعالى، زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، تمتد لاحقًا إلى أجزاء من المناطق الشرقية.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس بارد وغائم وماطر بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة أحيانًا في الأجزاء الغربية، قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها الأغوار والبحر الميت.



ويطرأ يوم الثلاثاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويستمر الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا بين الحين والآخر في معظم مناطق المملكة، مع توقعات بأمطار غزيرة أحيانًا يصحبها الرعد وتساقط البرد، ما يزيد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.