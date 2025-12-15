مخطط إسرائيلي لبناء 9 الآف وحدة استيطانية لفصل شمال القدس

الوكيل الإخباري- اعتبرت محافظة القدس أن دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي قدما بمخطط إقامة مستوطنة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي شمال مدينة القدس المحتلة، يشكل تصعيدا خطيرا في سياسة الاستيطان الاستعماري، ويستهدف بشكل مباشر ضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله.

وأكدت في بيان اليوم الاثنين، أنه محاولة لفرض وقائع استيطانية جديدة تقوض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين، وتمنع تطور القدس الشرقية كمركز حضري وسياسي للدولة الفلسطينية. وأكدت المحافظة في بيان صدر الإثنين، أن المخطط الاستيطاني يهدف إلى إنشاء نحو 9000 وحدة استيطانية، في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف يضم كفر عقب، وقلنديا، والرام، وبيت حنينا وبير نبالا، ما يشكل تهديدا مباشرا للحيز الحضري الفلسطيني المتكامل شمال القدس ويعمق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها.