الإثنين 2025-12-15 05:31 م

إخلاء 3 عائلات مقدسية من منازلها في سلوان

الإثنين، 15-12-2025 05:15 م
الوكيل الإخباري-  أُجبرت 3 عائلات مقدسية، اليوم الاثنين، على إخلاء منازلها قسرًا في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، لصالح جمعية استيطانية، فيما أُصيب أفراد من العائلات خلال عملية الإخلاء.اضافة اعلان


وأكدت محافظة القدس في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تهجير قسري مستمرة بحق سكان الحي، وسط انتظار البتّ في ملفات قانونية تتعلق بـ26 منزلًا يسكنها نحو 250 فردًا.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية، مع فرض قيود على وصول المصلين والمقدسيين.

كما أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بهدم 25 مبنى فلسطينيًا في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، ضمن عمليات ممنهجة تستهدف المدنيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 25 ألف مواطن فلسطيني، وتدمير أكثر من 600 منزل بالكامل، في ظل حصار مستمر منذ أشهر.

وشنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت 15 فلسطينيًا، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية تحت حماية جيش الاحتلال.
 
 


إخلاء 3 عائلات مقدسية من منازلها في سلوان

