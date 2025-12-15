تويوتا تطلق يارس جي آر المستوحاة من مضمار السباقات والمزودة بحزمة الأداء الهوائي الجديدة في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة تويوتا موتور كوربوريشن Toyota Motor Corporation عن وصول الطراز يارس جي آر إلى الأردن للمرة الأولى، والتي تم تطويرها من وحي تحديات وانتصارات بطولات العالم للراليات، وسلسلة سوبر تايكيو، وبطولة الرالي اليابانية، مدعومةً بحزمة الأداء الهوائي الجديدة " Aero Performance Package" التي جرى تطويرها لتعزيز كفاءة انسياب الهواء، وزيادة ثبات السيارة، ورفع أداء التبريد؛ ليشهد عشاق القيادة في المنطقة مرحلة جديدةً كليًا لطراز يارس.

أُطلقت يارس جي آر لأول مرة في اليابان عام 2020، وكان أول طراز من شركة تويوتا يُطوَّر وفق منهجية تعتمد السباقات مصدرًا أساسيًا؛ إذ استند إلى خبرات فريق تويوتا جازو للسباقات، الذي أسهم مؤخرًا في فوز الشركة بلقب المصنّعين في بطولة العالم للراليات للمرة الخامسة على التوالي، وشمل استجابة دقيقة لكل ملاحظات سائقي الفريق حول مختلف أنواع الطرقات، بما يضمن الثقة والتحكم في كل رحلة.



إلى جانب إرثه الرياضي، يجسد طراز يارس جي آر روح الاحتراف التي تميز تويوتا؛ حيث يتم تجميع كل سيارةٍ بعناية في مصنع جي آر -خط الإنتاج المخصص ضمن منشأة موتوماشي الشهيرة- على يد فريق من حرفيي "تاكومي" الخبراء الذين يكرّسون خبراتهم للحفاظ على أعلى معايير الدقة والأداء، وتجسيد التقنيات المستمدة من رياضة سباقات السيارات بحرفية متقنة تُعطي هذا الطراز طابعه الفريد.



وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة تويوتا وسائق الاختبار الرئيسي:

"صُممت سيارة تويوتا يارس جي آر للفوز. في الماضي، كنا نحاول النجاح في السباقات عبر تعديل السيارات التي ننتجها تجاريًا، إلا أننا قلبنا المعادلة من خلال هذه السيارة التي تتخطى حدود التحسين، ونضع لها اللمسات الأخيرة بأيدينا".



تعتمد السيارة على محرك توربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1,6 لتر يعمل بالحقن المباشر، ويولد قوةً تبلغ 296 حصانًا وعزم دوران 400 نيوتن متر. يأتي هذا المحرّك مقترنًا إمّا بناقل حركة أوتوماتيكي جديد مطوَّر بثماني سرعات، أو ناقل حركة يدوي ذكي بست سرعات يمنح تبديلاتٍ دقيقةً وإحساسًا بالسيطرة والمتعة، كما يأتي نظام الدفع الرباعي الدائم (GR-FOUR) مزودًا بقابض متعدد الصفائح يتم التحكم به إلكترونيًا، وثلاثة أوضاع قيادةٍ اختيارية، ليعمل على توزيع العزم بشكل مستمر بين العجلات الأمامية والخلفية؛ لتحقيق أقصى تماسك وثبات عند المنعطفات وعلى مختلف الأسطح.



وبالتكامل مع منظومة الدفع، تُعزِّز حزمة الأداء الهوائي القوة السفلية وكفاءة التبريد والتوازن على السرعات العالية من خلال ستة مكوّنات دقيقة التصميم، تشمل غطاء محرك من الألمنيوم مزوّد بمجرى هواء مستوحى من يارس GRMN لتحسين التبريد، وحافة أمامية سفلية تقلل من قوة الرفع، وقنوات تهوية على الرفارف تطرد الهواء المحبوس من تجاويف العجلات لتعزيز استجابة التوجيه، وغطاء سفلي لخزان الوقود يسهّل انسياب الهواء أسفل السيارة، وجناح خلفي متغيّر يعزز الثبات، إضافة إلى قنوات تهوية في المصد الخلفي تقلل احتباس الهواء (تأثير المظلّة) عند الأحمال الديناميكية الهوائية المرتفعة.

تستخدم يارس GR أيضًا خاماتٍ خفيفة الوزن؛ مثل: الألمنيوم في غطاء المحرك والأبواب والغطاء الخلفي، والبلاستيك المقوى بألياف الكربون (في السقف؛ مما يخفض مركز الثقل ويزيد الصلابة، كما توفّر دعامات "ماكفرسون" للعجلات الأمامية ونظام التعليق الخلفي الشوكي المزدوج تحكّمًا سريع الاستجابة وقيادة متوازنة، فيما يضمن نظام القفل التفاضلي المحدود الانزلاق في الأمام والخلف، والعجلات المصنوعة من الألمنيوم المطروق، وإطارات ميشلان بايلوت سبورت 4 إس مستوى استثنائيًا من التماسك ودقّة التوجيه.



وكما هو الحال في طرازات تويوتا كافة، تبقى السلامة في مقدمة أولويات سيارة تويوتا يارس GR. فيُمكِن للسائقين الشعور بالطمأنينة وراحة البال من خلال نظام "تويوتا سيفتي سينس" المتطور؛ فهو يشمل باقة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة المساعدة للسائق المصممة لدعم القيادة في مختلف ظروف القيادة وتعزيزها، بالإضافة إلى ست وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)، ونظام الأمان قبل التصادم (PSC)، ونظام مساعد التوجيه في حالات الطوارئ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي (IACC)، ونظام الحفاظ على المسار (LDA) مع مساعد التوجيه الطارئ في النهار، ونظام تتبع المسار (LTA)، ونظام التعرف على شواخص الطريق (RSA)، وأخيرًا نظام الإضاءة العالي التكيفي(AHS) لتعزيز الرؤية الليلية.



بالإضافة إلى ذلك، تتميز يارس جي آر بنظام مراقبة النقاط العمياء (BSM)، ونظام التنبيه لحركة المرور الخلفية(RCTA) مع خاصية الفرامل التلقائية للمساعدة على تجنب الاصطدام عند تغيير المسار أو الرجوع للخلف، إلى جانب نظام الاتصال الطارئ (eCall) الذي يقوم تلقائيًا بإبلاغ الجهات المختصة بحالات الطوارئ وعند وقوع حادث خطير. وتشمل تقنيات السلامة الأخرى في السيارة نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HAC)، ونظام التحكم في ثبات السيارة (S-VSC)، نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام مساعد الكبح (BA)، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات الأوتوماتيكي (TPWS).



تتيح تويوتا يارس GR الجديدة للسائقين فرصة للتعبير عن أسلوبهم وأذواقهم من خلال خمسة ألوانٍ خارجيةٍ مميزة؛ هي: الأبيض البلاتيني اللؤلؤي (مايكا)، والأبيض الفائق II، والأسود الفاخر، والمعدني الفاخر، والأحمر المفعم بالإحساس. أما المقصورة الداخلية، فتتوفر بسمتين رياضيتين أنيقتين؛ هما: السمة السوداء المطعمة باللمسات الحمراء التي تبرز عنفوان جي آر أو السمة السوداء بالكامل لمن يفضلون الطابع العصري البسيط.