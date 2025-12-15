الشوط الأول من مباراة النشامى والسعودية ينتهي بالتعادل السلبي

09:22 م

الوكيل الإخباري- انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام المنتخب السعودي بدون أهداف، على ستاد البيت، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب فيفا 2025. اضافة اعلان





ووصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وسمو الأميرة سلمى، إلى ستاد البيت في مدينة الخور القطرية لمتابعة المباراة.



وقبل انطلاق المباراة، رفع لاعبو المنتخب قميص اللاعب يزن النعيمات، الذي تعرض لقطع بالرباط الصليبي الأمامي خلال مباراته الأخيرة أمام العراق.



وضمت تشكيلة المنتخب كل من: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، عصام السميري، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، أحمد عرسان، علي علوان، ورجائي عايد.



وأجرى المنتخب تدريبه يوم الأحد على ملاعب العقلة، بقيادة المدرب جمال سلامي، لوضع اللمسات الأخيرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية للقاء.



وقال سلامي خلال مؤتمر صحفي: "مباراة النشامى ضد المنتخب السعودي مهمة وصعبة أمام منافس قوي يمتلك عناصر مميزة، نحن نحترم المنتخب السعودي، لكن طموحنا واضح وهو العبور إلى المباراة النهائية، وسنلعب بكل تركيز وروح قتالية لتحقيق هذا الهدف".



وأشاد سلامي بتطور كرة القدم الأردنية بفضل الدعم الكبير والعناية الخاصة من الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، إلى جانب التجربة الكبيرة ووضوح ودقة رؤية الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، والعمل المنظم من مسؤولي الاتحاد، إضافة إلى الجهد الفني والبدني والذهني الذي نقوم به، ووجود لاعبين على سوية عالية، وجمهور كبير ومساند، وإعلام إيجابي.



وأوضح سلامي أن هذه العوامل مجتمعة، ومع التحديات التي نواجهها، كانت دائماً دافعاً للنشامى للتألق وأسهمت في بزوغ الكرة الأردنية.



وقال اللاعب رجائي عايد إن الاستعدادات للقاء المنتخب السعودي تسير بالشكل المطلوب، والجميع يركز بأعلى درجات الجاهزية من أجل الظهور بصورة تليق باسم المنتخب الوطني.



وتابع: "جمهورنا الأردني كان وسيبقى حاضراً ومسانداً للنشامى، وهدفنا الدائم هو إسعاد الجماهير في المدرجات وخلف الشاشات".



وأشار عايد إلى أن إصابة اللاعب يزن النعيمات كانت مؤثرة، لكنها في الوقت نفسه منحت اللاعبين دافعاً إضافياً لتقديم المزيد داخل الملعب وإهداء اللقب له، متمنين له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.

