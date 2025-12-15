%13 من شكاوى عملاء شركات التأمين تتم تسويتها "وديا"

ونما إجمالي أقساط التأمين في 10 شهور من العام الحالي، بنسبة وصلت إلى 10%، أو ما يعادل 68 مليون دينار، لتبلغ 732 مليون دينار، مقابل 664 مليون دينار، في الفترة ذاتها من 2024، وفق أحدث بيانات البنك المركزي.
واختلف ترتيب التأمين الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من الأقساط التي يدفعها المواطنون للشركات، واحتل " تأمين المركبات" المرتبة الأولى بقيمة قاربت 249 مليون دينار، متفوقا على التأمين الطبي الذي بقي في المرتبة الأولى من حجم الأقساط منذ مطلع العام، إلا أنه تراجع للمرتبة الثانية في نهاية تشرين أول الماضي، وبقيمة 238 مليون دينار تقريبا.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
خلال عام.. 380 ألف مستخدم جديد للمحافظ الإلكترونية في الأردن
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.44% خلال 10 أشهر
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
قيمة حركات كليك ترتفع 75% منذ مطلع العام الحالي قياسا إلى 2024
-
"مستثمري شرق عمان": المسؤولية المجتمعية جزء أصيل من دور الصناعة لخدمة المجتمع