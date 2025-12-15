%13 من شكاوى عملاء شركات التأمين تتم تسويتها "وديا"

الوكيل الإخباري- شكلت التسويات قرابة 13% من إجمالي الشكاوى التي تقدم بها عملاء شركات التأمين، في 10 شهور من العام الحالي، إذ تقدموا بــ 5331 شكوى، تمت تسوية 684 شكوى منها.

ونما إجمالي أقساط التأمين في 10 شهور من العام الحالي، بنسبة وصلت إلى 10%، أو ما يعادل 68 مليون دينار، لتبلغ 732 مليون دينار، مقابل 664 مليون دينار، في الفترة ذاتها من 2024، وفق أحدث بيانات البنك المركزي.