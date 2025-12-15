الإثنين 2025-12-15 11:20 ص

%13 من شكاوى عملاء شركات التأمين تتم تسويتها "وديا"

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الإثنين، 15-12-2025 10:57 ص

الوكيل الإخباري-   شكلت التسويات قرابة 13% من إجمالي الشكاوى التي تقدم بها عملاء شركات التأمين، في 10 شهور من العام الحالي، إذ تقدموا بــ 5331 شكوى، تمت تسوية 684 شكوى منها.

اضافة اعلان


ونما إجمالي أقساط التأمين في 10 شهور من العام الحالي، بنسبة وصلت إلى 10%، أو ما يعادل 68 مليون دينار، لتبلغ 732 مليون دينار، مقابل 664 مليون دينار، في الفترة ذاتها من 2024، وفق أحدث بيانات البنك المركزي.


واختلف ترتيب التأمين الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من الأقساط التي يدفعها المواطنون للشركات، واحتل " تأمين المركبات" المرتبة الأولى بقيمة قاربت 249 مليون دينار، متفوقا على التأمين الطبي الذي بقي في المرتبة الأولى من حجم الأقساط منذ مطلع العام، إلا أنه تراجع للمرتبة الثانية في نهاية تشرين أول الماضي، وبقيمة 238 مليون دينار تقريبا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

عربي ودولي كالاس تتحدث عن أسبوع حاسم على صعيد تمويل أوكرانيا في حربها مع روسيا

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يلتقي نظيره الصيني في عمّان الاثنين

جل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك

عربي ودولي ماسك ينشر قائمة الدول الأكثر توقيفا لمعلقين على الإنترنت

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي %13 من شكاوى عملاء شركات التأمين تتم تسويتها "وديا"

ت

فيديو منوع باع هذا الرجل سيارته بعد 34 عامًا ولم يستطع حبس دموعه 😢💔!

اى

فيديو منوع طفلة في الثانية من عمرها تُثير الإعجاب بعدما صنعت لنفسها وجبةً صحية ونظّفت بعدها 😍👏!

م

فيديو منوع أب يستقبل ابنته بعد عودتها من شهر العسل❤️🥺

اتغان

فيديو منوع متداول: وصفة لتخفيف التهابات اللثة وتقليل رائحة الفم



 




الأكثر مشاهدة