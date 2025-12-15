هل حان وقت شرارة لرفع راية هجوم النشامى ؟

09:35 م

الوكيل الإخباري- انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الأردني أمام المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس العرب بدون أهداف، وسط غياب واضح للفعالية الهجومية للنشامى، نتيجة غياب لاعبي المحور الهجومي الأساسيين يزن النعيمات وموسى التعمري، مما أثر على قدرة الفريق على تهديد مرمى الخصم وصناعة فرص حقيقية للتسجيل.





في الشوط الثاني، يواجه المدرب جمال سلامي تحدياً كبيراً لإيجاد حلول تكتيكية لتعزيز الهجوم وإحداث اختراقات أمام دفاع السعودية المنظم. الخيارات محدودة، لكن العمل الفني الذي تم خلال التدريبات قد يوفر بعض البدائل لخلق ديناميكية هجومية أكثر فاعلية، مع الاعتماد على جهد لاعبي الوسط والهجوم في تحريك الكرة واستغلال أي ثغرات دفاعية.



وتثار التساؤلات حول ما إذا كان الوقت قد حان لإشراك محمد أبو زريق "شرارة" لقيادة هجوم المنتخب في ظل غياب التعمري والنعيمات، إذ يمتلك اللاعب القدرة على إحداث الفارق وإضفاء عنصر المفاجأة على خط الهجوم الأردني، ما قد يمنح النشامى دفعة جديدة نحو تحقيق هدفهم في الوصول إلى المباراة النهائية.



