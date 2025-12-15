الإثنين 2025-12-15 09:10 م

نمروقة تتفقد الخدمات القنصلية المقدمة للأردنيين في السعودية

ف
جانب من الزيارة
الإثنين، 15-12-2025 08:47 م

الوكيل الإخباري- تفقّدت وزير دولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة، اليوم الاثنين، الخدمات القنصلية المقدّمة للجالية الأردنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

اضافة اعلان


واطّلعت نمروقة خلال زيارتها مقرّ السفارة الأردنية في الرياض على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات المُنعقِد في الرياض، على آليات سير العمل في السفارة بعد بدء تنفيذ نظام "البوّابة الإلكترونية للخدمات القنصلية" مطلع تشرين الأول الماضي، في إطار خطة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لأتمتة الخدمات القنصلية بالبعثات الدبلوماسية الأردنية.


‏وقالت نمروقة، إنّ وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تولي أهمية قصوى للارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة في البعثات الدبلوماسية الأردنية، وتحرص على تطوير وتحسين الخدمات المقدّمة للأردنيين في الخارج بكفاءة وفاعلية، وتسخير كافة الإمكانات للتسهيل والتيسير عليهم، وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة والمضي بالتحوّل الرقمي لخدمة المواطنين الأردنيين في الخارج بكل سهولة ويسر وبما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ورؤية الحكومة نحو التحول الرقمي وتقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ضبط 25 طن جميد فاسد في مستودع مخالف للشروط الصحية

أخبار محلية ضبط 25 طن جميد فاسد في مستودع مخالف للشروط الصحية

مجلس محافظة جرش يبحث تعزيز النوافذ التسويقية للمنتجات التعاونية

أخبار محلية مجلس محافظة جرش يبحث تعزيز النوافذ التسويقية للمنتجات التعاونية

ف

أخبار محلية نمروقة تتفقد الخدمات القنصلية المقدمة للأردنيين في السعودية

الملك يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي في قصر الحسينية

أخبار محلية الملك يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي في قصر الحسينية

ل

أخبار محلية وزارة البيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي

الأسد يدرس في موسكو اللغة الروسية وطب العيون

عربي ودولي الأسد يدرس في موسكو اللغة الروسية وطب العيون

ب

أخبار محلية الإحصاءات العامة و"الفاو" تُطلقان دورة تدريبية لمرصد الأمن الغذائي

بوليفيا: الفيضانات تودي بحياة 20 وفقدان العشرات

عربي ودولي بوليفيا: الفيضانات تودي بحياة 20 وفقدان العشرات



 






الأكثر مشاهدة