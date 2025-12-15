نمروقة تتفقد الخدمات القنصلية المقدمة للأردنيين في السعودية

الوكيل الإخباري- تفقّدت وزير دولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة، اليوم الاثنين، الخدمات القنصلية المقدّمة للجالية الأردنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واطّلعت نمروقة خلال زيارتها مقرّ السفارة الأردنية في الرياض على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات المُنعقِد في الرياض، على آليات سير العمل في السفارة بعد بدء تنفيذ نظام "البوّابة الإلكترونية للخدمات القنصلية" مطلع تشرين الأول الماضي، في إطار خطة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لأتمتة الخدمات القنصلية بالبعثات الدبلوماسية الأردنية.