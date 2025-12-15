نمروقة تتفقد الخدمات القنصلية المقدمة للأردنيين في السعودية

واطّلعت نمروقة خلال زيارتها مقرّ السفارة الأردنية في الرياض على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات المُنعقِد في الرياض، على آليات سير العمل في السفارة بعد بدء تنفيذ نظام "البوّابة الإلكترونية للخدمات القنصلية" مطلع تشرين الأول الماضي، في إطار خطة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لأتمتة الخدمات القنصلية بالبعثات الدبلوماسية الأردنية.
وقالت نمروقة، إنّ وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تولي أهمية قصوى للارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة في البعثات الدبلوماسية الأردنية، وتحرص على تطوير وتحسين الخدمات المقدّمة للأردنيين في الخارج بكفاءة وفاعلية، وتسخير كافة الإمكانات للتسهيل والتيسير عليهم، وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة والمضي بالتحوّل الرقمي لخدمة المواطنين الأردنيين في الخارج بكل سهولة ويسر وبما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ورؤية الحكومة نحو التحول الرقمي وتقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
