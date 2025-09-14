الأحد 2025-09-14 07:57 ص
 

الأمن ينعى أيهم المسيعدين

الأحد، 14-09-2025 06:36 ص

الوكيل الإخباري-   نعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة وجميع منتسبي مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، بمزيد من الحزن والأسى، المرحوم بإذن الله الشرطي أيهم حاتم صافي المسيعدين.

تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.Image1_920251463152717647040.jpg

