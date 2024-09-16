الأمير فيصل بن الحسين يترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

الوكيل الإخباري- أعلن سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الاثنين، ترشيحه رسميا لانتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية خلفا لتوماس باخ.

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وسيتنافس الأمير فيصل مع 6 مرشحين في انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية في الدورة الـ143 للجنة الأولمبية الدولية التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 21 أذار 2025 في اليونان.