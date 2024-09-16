الأمير فيصل بن الحسين يترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

وسيتنافس الأمير فيصل مع 6 مرشحين في انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية في الدورة الـ143 للجنة الأولمبية الدولية التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 21 أذار 2025 في اليونان.
وسيقدم المرشحون برامجهم أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية بالكامل بمناسبة الاجتماع الذي سيعقد في لوزان (سويسرا) في كانون الثاني المقبل.
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