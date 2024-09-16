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الأمير فيصل بن الحسين يترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

الأمير فيصل بن الحسين
الأمير فيصل بن الحسين
الإثنين، 16-09-2024 02:29 م

الوكيل الإخباري- أعلن سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الاثنين، ترشيحه رسميا لانتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية خلفا لتوماس باخ.

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وسيتنافس الأمير فيصل مع 6 مرشحين في انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية في الدورة الـ143 للجنة الأولمبية الدولية التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 21 أذار 2025 في اليونان.


وسيقدم المرشحون برامجهم أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية بالكامل بمناسبة الاجتماع الذي سيعقد في لوزان (سويسرا) في كانون الثاني المقبل.

 
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