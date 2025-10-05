المستقلة للانتخاب تشارك بحضور انتخابات مجلس الشعب السوري

والتقى الوفد السيد محمد طه الأحمد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في الجمهورية العربية السورية، مدير ادارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، وذلك تلبية لدعوة اللجنة العليا لحضور انتخابات مجلس الشعب السوري التي تجري اليوم الاحد في مختلف أنحاء سوريا، حيث أبدى المومني استعداد الهيئة المستقلة للانتخاب، للتعاون المشترك وتقديم كل أشكال الدعم للجنة العليا للانتخابات في سوريا بما يشمل مجالات الانتخابات المختلفة وخاصة التدريب نظراً لما تتمتع به الهيئة المستقلة للانتخاب من خبرات انتخابية غنية تضعها في خدمة الأشقاء في سوريا.
