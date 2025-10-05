كيف تتجنب زيادة الدوالي؟

🔹 الأعراض الشائعة:
انتفاخ الأوردة وظهورها باللون الأزرق أو البنفسجي.
ثقل وألم في الساقين، خصوصًا خلف الركبة.
حكة، تورم، وتغير لون الجلد.
🔹 عوامل الخطر:
التقدم في السن
الحمل أو انقطاع الطمث
الوراثة
الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة
السمنة والتدخين
🔹 طرق الوقاية وتقليل التفاقم:
تجنّب الوقوف الطويل
رفع الساقين بانتظام
الحفاظ على وزن صحي
ممارسة الرياضة
ارتداء جوارب الضغط
تجنب الملابس الضيقة والكعب العالي
🔹 نصيحة طبية:
الالتزام بتعليمات الطبيب ونمط حياة صحي يقللان من تفاقم الدوالي ويخففان الأعراض.
