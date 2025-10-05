الأحد 2025-10-05 04:21 م
 

كيف تتجنب زيادة الدوالي؟

الأحد، 05-10-2025 02:46 م

الوكيل الإخباري-   تُعد الدوالي الوريدية من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب الأوردة، خصوصًا في الساقين، وتسبب أعراضًا مزعجة تستدعي العناية الطبية لمنع تفاقمها. إليك أهم المعلومات والنصائح للوقاية والتعامل معها، بحسب Cleveland Clinic وتصريحات الأطباء.

  أبرز الأعراض وطرق الوقاية باختصار
🔹 الأعراض الشائعة:
انتفاخ الأوردة وظهورها باللون الأزرق أو البنفسجي.
ثقل وألم في الساقين، خصوصًا خلف الركبة.
حكة، تورم، وتغير لون الجلد.
🔹 عوامل الخطر:
التقدم في السن
الحمل أو انقطاع الطمث
الوراثة
الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة
السمنة والتدخين
🔹 طرق الوقاية وتقليل التفاقم:
تجنّب الوقوف الطويل
رفع الساقين بانتظام
الحفاظ على وزن صحي
ممارسة الرياضة
ارتداء جوارب الضغط
تجنب الملابس الضيقة والكعب العالي


🔹 نصيحة طبية:
الالتزام بتعليمات الطبيب ونمط حياة صحي يقللان من تفاقم الدوالي ويخففان الأعراض.

 

