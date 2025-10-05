الأحد 2025-10-05 04:20 م
 

النقل البري تُعلن الية شطب واستبدال الحافلات الخصوصية

هيئة تنظيم النقل البري
هيئة تنظيم النقل البري
 
الأحد، 05-10-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   تعلن هيئة تنظيم النقل البري عن آلية شطب واستبدال الحافلات والحافلات المتوسطة بالصفة الخصوصية المسجلة بالصفة الخصوصية والمتخذة بقرار مجلس إدارة الهيئة وعلى النحو التالي:

.  منح مهلة لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد لمالكي الحافلات والحافلات المتوسطة بالصفة الخصوصية التي تم شطبها سابقاً لتصويب أوضاعهم وذلك حتى نهاية دوام  يوم 31/12/2025 .


. هنالك حالتان لشطب الحافلات المتوسطة والحافلات الخصوصية مدة الموافقة الصادرة من الهيئة  شهر واحد غير قابلة للتجديد .


1- حالات الشطب مع الإستبدال في حالة التسجيل لأول مرة أو نقل ملكية من أنماط أخرى ضمن العمر التشغيلي وأحدث بـ ( 5 ) سنوات من الحافلة الخصوصية المشطوبة يمنح مالكي هذه الحافلات مهلة شهرين غير قابلة للتمديد للإستفادة من الإستبدال على أن يكون كتاب الموافقة على الشطب الصادر من الهيئة مقروناً بالتسجيل لأول مرة أو نقل الملكية من نمط آخر بنفس الكتاب .


2- حالة الشطب بدون استبدال : حيث لا يحق لمالكها الإستبدال فيما بعد ويعتبر التصريح الصادر عن الهيئة ( الموافقة ) لتسجيل واستخدام الحافلة لاغياً . 


3. عدم إصدار موافقات على الإستبدال للحافلات الخصوصية التي سيتم شطبها بموجب تعهد عدلي ( غير موجودة على أرض الواقع ) ومنح موافقات للحافلات التي سيتم شطبها قص ( شاصي ) فقط . 


4. مخاطبة إدارة الجمارك فيما إذا تم تسجيل حافلة بدلاً من الحافلة المشطوبة خوفاً من التكرار والإستفادة من شطب الحافلة لتسجيل أكثر من حافلة .

 

5.  يتم تسجيل الحافلة الخصوصية الجديدة بنفس السعة المقعدية للحافلة المشطوبة. 


6. تكون الموافقة على الشطب والتسجيل فقط بدون نقل ملكية للحافلة المراد شطبها بحيث يتم منح موافقة أخرى لنقل الملكية وبكتاب منفصل قبل الشطب في حال الرغبة في نقل الملكية والشطب والإستبدال في آن واحد.


وعليه تُهيب هيئة تنظيم النقل البري بالسادة مالكي الحافلات والحافلات المتوسطة المسجلة بالصفة الخصوصية ضرورة التقيد بما ورد في هذه الآلية وذلك للأهمية.

 
 
