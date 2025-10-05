إطلاق المركز الإقليمي للتميز للصيادلة في عمان

وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني خلال الاجتماع، إن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة تطوير التعليم الصيدلي في المنطقة، مشيرا إلى أن النقابة ترى في إطلاق المركز الإقليمي للتميز خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة المهنة ورفع كفاءة الصيادلة الأردنيين بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وشدد على حرص النقابة أن تكون شريكا فاعلا في المبادرات العالمية التي تجمع بين الجامعات والمنظمات الدولية لدعم البحث العلمي وتطوير المناهج.
