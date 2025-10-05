الأحد 2025-10-05 01:42 م
 

إطلاق المركز الإقليمي للتميز للصيادلة في عمان

الأحد، 05-10-2025 01:18 م

الوكيل الإخباري-    بدأ في العاصمة عمان، اليوم الأحد، الاجتماع التعريفي الخاص ببرنامج "يونت ون" وإطلاق المركز الإقليمي للتميز للصيادلة، الذي تنظمه نقابة الصيادلة الأردنيين بالشراكة مع منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للصيادلة بمشاركة عمداء كليات الصيدلة وممثلي الجامعات والمؤسسات الصحية.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني خلال الاجتماع، إن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة تطوير التعليم الصيدلي في المنطقة، مشيرا إلى أن النقابة ترى في إطلاق المركز الإقليمي للتميز خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة المهنة ورفع كفاءة الصيادلة الأردنيين بما يتماشى مع المعايير الدولية.


وشدد على حرص النقابة أن تكون شريكا فاعلا في المبادرات العالمية التي تجمع بين الجامعات والمنظمات الدولية لدعم البحث العلمي وتطوير المناهج.

 
 
إطلاق المركز الإقليمي للتميز للصيادلة في عمان

