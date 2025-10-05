إطلاق المركز الإقليمي للتميز للصيادلة في عمان

الوكيل الإخباري- بدأ في العاصمة عمان، اليوم الأحد، الاجتماع التعريفي الخاص ببرنامج "يونت ون" وإطلاق المركز الإقليمي للتميز للصيادلة، الذي تنظمه نقابة الصيادلة الأردنيين بالشراكة مع منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للصيادلة بمشاركة عمداء كليات الصيدلة وممثلي الجامعات والمؤسسات الصحية.

اضافة اعلان



وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني خلال الاجتماع، إن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة تطوير التعليم الصيدلي في المنطقة، مشيرا إلى أن النقابة ترى في إطلاق المركز الإقليمي للتميز خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة المهنة ورفع كفاءة الصيادلة الأردنيين بما يتماشى مع المعايير الدولية.