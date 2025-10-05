الأحد 2025-10-05 04:21 م
 

هل الشوكولاتة الداكنة مفيدة لصحة أمعائك؟

الأحد، 05-10-2025 02:28 م

الوكيل الإخباري-   رغم ما يشاع عنها كوجبة "غير صحية"، تُعد الشوكولاتة الداكنة من الأطعمة المفيدة للجسم عند تناولها باعتدال، فهي غنية بمركبات نباتية وألياف تدعم صحة الأمعاء والدماغ، بحسب ما أوضحته الدكتورة لبنى الحديدي، أستاذ التغذية العلاجية، وموقع Onlymyhealth.

✅ فوائد الشوكولاتة الداكنة:
🧠 1. تحسّن وظائف الدماغ والمزاج
غنية بـالفلافونويدات التي تُحلل داخل الأمعاء إلى مركبات نشطة تؤثر إيجابيًا على الإدراك والمزاج.
تساعد في رفع هرمون السعادة (السيروتونين)، ما ينعكس على الحالة النفسية.
🦠 2. تدعم صحة الأمعاء
تحتوي على ألياف بريبيوتيك تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يُعزز مناعة الجسم ويحافظ على حاجز الأمعاء.
🍫 3. غنية بالألياف


كمية الألياف تختلف بحسب نسبة الكاكاو:
70% كاكاو: 6 غرامات ألياف
80% كاكاو: 7 غرامات
85% كاكاو: 8 غرامات
90% كاكاو: 10 غرامات وأكثر من 1500 ملغ فلافونويد (لكنها مُرّة جدًا)

⚠️ أضرار يجب الانتباه لها:
تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة بسبب السكر والزبدة.
قد تؤدي إلى إدمانها، خاصة عند الأطفال، إذا تم تناولها يوميًا أو في مواعيد محددة.
تناولها ليلًا قد يسبب فرط نشاط ويُضعف القدرة على النوم.


💡 نصيحة:
الاعتدال هو المفتاح. تناول الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو 70% فأعلى، بكميات صغيرة، وفي وقت مبكر من اليوم، يمنحك الفوائد دون أضرار.

📌 خلاصة:
الشوكولاتة الداكنة غذاء ذكي يدعم الهضم، المزاج، والمناعة، لكن الإفراط فيها يحوّلها من فائدة إلى مشكلة، خاصة للأطفال.

 

