هل الشوكولاتة الداكنة مفيدة لصحة أمعائك؟

✅ فوائد الشوكولاتة الداكنة:
🧠 1. تحسّن وظائف الدماغ والمزاج
غنية بـالفلافونويدات التي تُحلل داخل الأمعاء إلى مركبات نشطة تؤثر إيجابيًا على الإدراك والمزاج.
تساعد في رفع هرمون السعادة (السيروتونين)، ما ينعكس على الحالة النفسية.
🦠 2. تدعم صحة الأمعاء
تحتوي على ألياف بريبيوتيك تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يُعزز مناعة الجسم ويحافظ على حاجز الأمعاء.
🍫 3. غنية بالألياف
كمية الألياف تختلف بحسب نسبة الكاكاو:
70% كاكاو: 6 غرامات ألياف
80% كاكاو: 7 غرامات
85% كاكاو: 8 غرامات
90% كاكاو: 10 غرامات وأكثر من 1500 ملغ فلافونويد (لكنها مُرّة جدًا)
⚠️ أضرار يجب الانتباه لها:
تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة بسبب السكر والزبدة.
قد تؤدي إلى إدمانها، خاصة عند الأطفال، إذا تم تناولها يوميًا أو في مواعيد محددة.
تناولها ليلًا قد يسبب فرط نشاط ويُضعف القدرة على النوم.
💡 نصيحة:
الاعتدال هو المفتاح. تناول الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو 70% فأعلى، بكميات صغيرة، وفي وقت مبكر من اليوم، يمنحك الفوائد دون أضرار.
📌 خلاصة:
الشوكولاتة الداكنة غذاء ذكي يدعم الهضم، المزاج، والمناعة، لكن الإفراط فيها يحوّلها من فائدة إلى مشكلة، خاصة للأطفال.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تتجنب زيادة الدوالي؟
-
أخطاء شائعة في موسم الإنفلونزا تضاعف احتمالية الإصابة
-
مشروبات قد تقي من تراكم الدهون في الكبد
-
لماذا يعتبر الخريف التوقيت المثالي لخسارة الوزن؟
-
فوائد تناول البصل على مرضى السكري- طبيب يوضح
-
هل نزلات البرد المتكررة علامة على نقص المناعة؟
-
7 أمراض خطيرة قد تنقلها المصافحة.. تعّرف عليها
-
3 إضافات بسيطة لتحويل قهوتك الصباحية إلى مشروب صحي