وزيرة التنمية والسفيرة الهولندية تبحثان التعاون في عدد من المجالات الاجتماعية

الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، السفيرة الهولندية لدى المملكة ستيلا كلوث، حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية. اضافة اعلان





وأشارت بني مصطفى إلى الأولويات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، ضمن محاورها الأربعة: كرامة وتمكين وفرصة وصمود، بالإضافة إلى جهود الوزارة في توفير خدمات الحماية والتنمية للفئات الأكثر حاجة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



كما تطرقت إلى دور الوزارة في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة في دور الرعاية التابعة للوزارة، وما يتعلق بمتابعتها والإشراف عليها، ومن بينها دور الحضانة، ودور رعاية للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري والأحداث، بالإضافة إلى مراكز ذوي الإعاقة.



وتناولت الإنجازات التي تحققت على صعيد تنظيم مهنة العمل الاجتماعي ومنح تراخيص المزاولة للعاملين في هذا المجال، بهدف رفع قدراتهم، وإكسابهم المهارات العلمية والعملية، بما يسهم في تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة بأفضل صورة.



وفيما يتعلق بالشراكة مع المملكة الهولندية في إطار الخدمات الاجتماعية والتنموية، أشادت بني مصطفى بالتعاون المستمر والقائم بين الجانبين، متطلعةً إلى تعزيزه في مجال دعم برامج التمكين الاقتصادي للنساء والشباب في المجتمعات الأكثر احتياجًا، وتعزيز البنية التحتية للخدمات الاجتماعية من خلال مشاريع مجتمعية مستدامة، وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، والتعاون في مجال التحول الرقمي للخدمات الاجتماعية.



بدورها، أعربت السفيرة الهولندية ستيلا كلوث عن تقديرها للجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية والخدمات المقدمة في عدد من المجالات الاجتماعية، متطلعةً إلى مزيد من التعاون والشراكة مستقبلًا.