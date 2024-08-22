الإقراض الزراعي توقع مذكرة مع تيتراتيك لتعزيز تقنيات الري للحفاظ على المياه

ويركز المشروع على تعزيز الموارد التقنية والمهارات المتخصصة في مجال الري والتقليل من الاعتماد على المياه الجوفية واستكشاف مصادر أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص للحد من استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدامها وتقنيات الحفاظ عليها.
وبموجب مذكرة التفاهم تعتبر مؤسسة الإقراض الزراعي الممول الرئيسي لقروض المزارعين في تقنيات توفير المياه في القطاع الزراعي، حيث ستقوم المؤسسة بتنظيم زيارات استطلاعية للمشروع وتقديم المعلومات عن كيفية تقديم الطلبات وإدارة الحزم الإقراضية وتطوير بوابات إلكترونية لتقديم الطلبات للحصول على القروض، وكذلك بناء قدرات ضباط الإقراض بالمؤسسة وتثقيفهم للاطلاع على المشروع والترويج له.
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