الإقراض الزراعي توقع مذكرة مع تيتراتيك لتعزيز تقنيات الري للحفاظ على المياه

الوكيل الإخباري- وقع مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين المؤسسة وشركة تيتراتيك اي ار دي المقاول الرئيسي لمشروع المحافظة على المياه، والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

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ويركز المشروع على تعزيز الموارد التقنية والمهارات المتخصصة في مجال الري والتقليل من الاعتماد على المياه الجوفية واستكشاف مصادر أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص للحد من استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدامها وتقنيات الحفاظ عليها.