الجمعية الأردنية لدعم مبتوري الأطراف والحملة الأردنية تطلقان برنامج الصحة العلاجية والتغذوية في غزة

الوكيل الإخباري- أطلقت الجمعية الأردنية لدعم مبتوري الأطراف الاصطناعية، بالتعاون مع الحملة الأردنية للإغاثة، برنامجاً صحياً وتغذوياً متكاملاً يستهدف المستفيدين من خدمات الجمعية في قطاع غزة.



ويأتي هذا البرنامج كجزء من الجهود المستمرة لتقديم رعاية شاملة لمبتوري الأطراف، من خلال برنامج تغذوي متخصص مصحوب بمواد رقمية توعوية توضّح أفضل الممارسات للاستفادة من المكوّنات الغذائية المتنوعة، إضافة إلى طرود غذائية مصممة وفق معايير صحية وبإشراف أخصائيي تغذية، بما يتناسب مع الوضع الصحي لكل مستفيد.



ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة الغذائية للمصابين ومراجعي عيادات الأطراف الصناعية في القطاع، والمساهمة في تجاوز التحديات الناتجة عن فقدان الوزن وسوء التغذية خلال الفترة الماضية، والتي قد تؤثر مستقبلاً على ثبات الطرف الصناعي وكفاءة استخدامه.



وتعمل فرق الحملة الأردنية ميدانياً على متابعة الحالات بشكل مباشر، وتوفير المواد الغذائية والتموينية المناسبة، ووضع خطط تغذية فردية لكل حالة. كما تقوم الفرق بتوزيع الطرود الغذائية وشرح تفاصيل البرنامج وعرض المواد الرقمية للمنتفعين لضمان تحقيق أعلى مستوى من الفائدة.

