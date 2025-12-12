الجمعة 2025-12-12 05:17 م

الجمعية الأردنية لدعم مبتوري الأطراف والحملة الأردنية تطلقان برنامج الصحة العلاجية والتغذوية في غزة

الجمعية الأردنية لدعم مبتوري الأطراف والحملة الأردنية تطلقان برنامج الصحة العلاجية والتغذوية في غزة
جانب من المبادرة
الجمعة، 12-12-2025 02:33 م

الوكيل الإخباري-  أطلقت الجمعية الأردنية لدعم مبتوري الأطراف الاصطناعية، بالتعاون مع الحملة الأردنية للإغاثة، برنامجاً صحياً وتغذوياً متكاملاً يستهدف المستفيدين من خدمات الجمعية في قطاع غزة.

ويأتي هذا البرنامج كجزء من الجهود المستمرة لتقديم رعاية شاملة لمبتوري الأطراف، من خلال برنامج تغذوي متخصص مصحوب بمواد رقمية توعوية توضّح أفضل الممارسات للاستفادة من المكوّنات الغذائية المتنوعة، إضافة إلى طرود غذائية مصممة وفق معايير صحية وبإشراف أخصائيي تغذية، بما يتناسب مع الوضع الصحي لكل مستفيد.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة الغذائية للمصابين ومراجعي عيادات الأطراف الصناعية في القطاع، والمساهمة في تجاوز التحديات الناتجة عن فقدان الوزن وسوء التغذية خلال الفترة الماضية، والتي قد تؤثر مستقبلاً على ثبات الطرف الصناعي وكفاءة استخدامه.

وتعمل فرق الحملة الأردنية ميدانياً على متابعة الحالات بشكل مباشر، وتوفير المواد الغذائية والتموينية المناسبة، ووضع خطط تغذية فردية لكل حالة. كما تقوم الفرق بتوزيع الطرود الغذائية وشرح تفاصيل البرنامج وعرض المواد الرقمية للمنتفعين لضمان تحقيق أعلى مستوى من الفائدة.

اضافة اعلان

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أمانة عمّان تنفذ خطة الطوارئ الخاصة بتوزيع الكوادر في العاصمة

أخبار محلية أمانة عمّان تنفذ خطة الطوارئ الخاصة بتوزيع الكوادر في العاصمة

"الأغذية العالمي": تقليص حصص الغذاء في السودان بسبب نقص التمويل

عربي ودولي الأغذية العالمي: تقليص حصص الغذاء في السودان بسبب نقص التمويل

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

بيوت زراعية

أخبار محلية الزراعة: الموسم المطري إيجابي للقطاع الزراعي مقارنة بالعام الماضي

تعبيرية

أخبار محلية تنويه من شركة إي فواتيركم

الصحفي بسام الياسين

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي بسام الياسين

الجمعية الأردنية لدعم مبتوري الأطراف والحملة الأردنية تطلقان برنامج الصحة العلاجية والتغذوية في غزة

أخبار محلية الجمعية الأردنية لدعم مبتوري الأطراف والحملة الأردنية تطلقان برنامج الصحة العلاجية والتغذوية في غزة



 






الأكثر مشاهدة