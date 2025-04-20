"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات خلال الشهر الماضي

وتعمل الوزارة على حصر عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأنشطتها بشكل شهري، وإعداد موجز يعكس أبرز الإنجازات التي تهم المواطنين والمجتمع المدني.
ودعت الوزارة إلى الاطلاع على الموجز من خلال الرابط الآتي:
https://mogc.gov.jo/AR/List/ التقارير_ الدورية.
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