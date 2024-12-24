الاردن ... مخالفات السير "ترفع" أسعار التأمين على هذه المركبات

في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة يضاف مبلغ (12) دينار لمرة واحدة فقط وذلك للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي فقط . أي أنها لن تطبق على مركبات التأجير والباصات الخصوصي والعمومي والحافلات المتوسطة خصوصي وعمومي وسيارات الشحن والمركبات الزراعية والانشائية ومركبات تدريب السواقة ومركبات الطوارئ ومركبات نقل الموتى ومركبات المطاعم المتنقلة والدراجات الآلية .
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