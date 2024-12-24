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الاردن ... مخالفات السير "ترفع" أسعار التأمين على هذه المركبات

رجل إدارة السير
شرطي سير
الثلاثاء، 24-12-2024 02:09 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت التعليمات الجديدة للبنك المركزي بخصوص التأمين الإلزامي ان تسجيل المخالفات على المركبات يؤدي الى رفع رسوم التأمين الإلزامي ( 12 دينار) وفيما يلي النص من تعليمات البنك المركزي : 

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في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة يضاف مبلغ (12) دينار لمرة واحدة فقط وذلك للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي فقط . أي أنها لن تطبق على مركبات التأجير والباصات الخصوصي والعمومي والحافلات المتوسطة خصوصي وعمومي وسيارات الشحن والمركبات الزراعية والانشائية ومركبات تدريب السواقة ومركبات الطوارئ ومركبات نقل الموتى ومركبات المطاعم المتنقلة والدراجات الآلية .

 
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