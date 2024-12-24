الاردن ... مخالفات السير "ترفع" أسعار التأمين على هذه المركبات

الوكيل الإخباري- أظهرت التعليمات الجديدة للبنك المركزي بخصوص التأمين الإلزامي ان تسجيل المخالفات على المركبات يؤدي الى رفع رسوم التأمين الإلزامي ( 12 دينار) وفيما يلي النص من تعليمات البنك المركزي :

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