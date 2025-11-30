الاعلان عن منح جامعية لأبناء متقاعدي الضَّمان

وبيّنت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن المنح مخصّصة لأبناء المتقاعدين والمتقاعدات الذين لا يتجاوز راتبهم التقاعدي 275 ديناراً، شريطة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة لعام 2025، وألا يكون مستفيداً من أي منحة أو بعثة أخرى، إضافة إلى قبوله في إحدى الجامعتين المعتمدتين.
وأكدت المؤسسة أنه يحق للمتقاعد الاستفادة من منحة جامعية واحدة فقط، لافتةً إلى أن المنح لا تشمل رسوم التسجيل الجامعية، وأن تقديم الطلبات متاح الحساب الشخصي للمتقاعد على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، حتى منتصف كانون الأول 2025.
ودعت المؤسسة جميع المتقاعدين ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة إلى تقديم طلباتهم إلكترونياً ضمن المدة المحددة، مؤكدة أن هذه المنح تأتي في إطار سعي المؤسسة إلى دعم أبناء المتقاعدين، وتمكينهم من متابعة تعليمهم الجامعيّ.
