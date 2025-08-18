الإثنين 2025-08-18 06:59 م
 

"الاقتصاد الرقمي": قرابة 5 ملايين حركة رقمية عبر تطبيق سند في 30 يوما

صورة توضيحية لعملية دفع إلكترونية مقبولة
صورة توضيحية لعملية دفع إلكترونية مقبولة
 
الإثنين، 18-08-2025 06:24 م
الوكيل الإخباري- بلغ عدد الحركات الرقمية المنجزة عبر تطبيق سند خلال الفترة من منتصف تموز وحتى منتصف آب ما مجموعه 4,975,290 حركة رقمية، وفق بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان مقتضب، الاثنين، أن حجم الخدمات الحكومية يعكس ثقة المواطنين بها ويُسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
 
 
