الثلاثاء 2025-08-19 12:13 ص
 

إصابة ضابط وجندي إسرائيلي برصاص قناص شمال غزة

الإثنين، 18-08-2025 11:41 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن إصابة ضابط وجندي بجروح وُصفت بالمتوسطة خلال المعارك المندلعة شمال قطاع غزة. اضافة اعلان


وذكرت أن الحادثة وقعت نتيجة نيران قناص استهدفت قوة عسكرية في المنطقة.
 
 
