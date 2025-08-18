إصابة ضابط وجندي إسرائيلي برصاص قناص شمال غزة

11:41 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن إصابة ضابط وجندي بجروح وُصفت بالمتوسطة خلال المعارك المندلعة شمال قطاع غزة.





وذكرت أن الحادثة وقعت نتيجة نيران قناص استهدفت قوة عسكرية في المنطقة.



