الثلاثاء 2025-08-19 01:54 ص
 

ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا

الثلاثاء، 19-08-2025 12:12 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الأوروبية مستعدة لتقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أمس الاثنين: "الآن ينتظرنا في الغرفة الأخرى الأشخاص، وجميعهم قدموا من أوروبا، وهم الأشخاص الأكثر نفوذا في أوروبا وهم يريدون تقديم الحماية".

وتابع: "وهم على قناعة ثابتة بذلك ونحن سنساعدهم فيه".

وأكد: "سنبحث هذا، وسنقدم لهم (للأوكرانيين) حماية جيدة جدا، وأمنا جيدا للغاية".

 

RT

 
 
