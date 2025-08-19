ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا

وقال ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أمس الاثنين: "الآن ينتظرنا في الغرفة الأخرى الأشخاص، وجميعهم قدموا من أوروبا، وهم الأشخاص الأكثر نفوذا في أوروبا وهم يريدون تقديم الحماية".
وتابع: "وهم على قناعة ثابتة بذلك ونحن سنساعدهم فيه".
وأكد: "سنبحث هذا، وسنقدم لهم (للأوكرانيين) حماية جيدة جدا، وأمنا جيدا للغاية".
