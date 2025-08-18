جمعيات في عجلون توقع اتفاقيات تعاون ضمن مشروع تمكين الأردن

وقال مدير مشروع تمكين الأردن، همام الشديفات، إن هذه الشراكات تعكس التزام المنظمة بدعم المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن الجمعيات تشكل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية على مستوى القاعدة المجتمعية، خاصة في المناطق الأقل حظًا.
وأوضح أن اختيار محافظات عجلون ومأدبا والطفيلة جاء استنادًا إلى دراسة أعدها مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين، بهدف دعم المجتمعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن المشروع يشمل تدريب 7 جمعيات في كل محافظة على مجالات إدارية ومالية وتنموية، مع ضمان نقل كل جمعية للخبرات المكتسبة إلى جمعيتين أخريين، مما يوسع دائرة الأثر ليشمل 21 جمعية محلية ويعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس قسم السياسات وكسب التأييد في مركز المعلومات والبحوث، ماجد أبو عزام، أن من أهداف البرنامج تمكين مؤسسات المجتمع المدني من العمل بشكل تشاركي لإعداد أوراق سياسية مبنية على أدلة علمية، تعالج تحديات المحافظات والتشريعات والمسائل البيئية والزراعية والسياحية.
وأضاف أن البرنامج يركز على تطوير مهارات كتابة هذه الأوراق السياسية واستخدام أدوات كسب التأييد لإيصال صوت المجتمع المدني إلى صناع القرار.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس جامعة عجلون الوطنية يزور نقابة الصحفيين
-
جرش: افتتاح معرض الفن التشكيلي تحت شعار رؤية مستقبلية
-
مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش
-
وزارة الشباب تشارك في ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي الخاص بهم
-
التعليم العالي: لا تمديد لفترة تقديم طلبات القبول الموحد
-
الملكة رانيا العبدالله تزور السلط وتتجول في ساحة العين
-
دورة تدريبية حول نظام الترقيم الإلكتروني في إربد
-
الداخلية تكشف عن مكان إقامة المكلفين بخدمة العلم .. تفاصيل