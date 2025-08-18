جمعيات في عجلون توقع اتفاقيات تعاون ضمن مشروع تمكين الأردن

الوكيل الإخباري- وقّعت منظمة اكتد "acted"، بالتعاون مع مؤسسة الملك الحسين مركز المعلومات والبحوث، اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات المحلية في مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة بمحافظة عجلون، وذلك ضمن مشروع "تمكين الأردن" الممول من الاتحاد الأوروبي، بهدف تمكين الجمعيات من تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، من خلال بناء القدرات وتوفير الدعم المؤسسي والفني.

وقال مدير مشروع تمكين الأردن، همام الشديفات، إن هذه الشراكات تعكس التزام المنظمة بدعم المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن الجمعيات تشكل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية على مستوى القاعدة المجتمعية، خاصة في المناطق الأقل حظًا.



وأوضح أن اختيار محافظات عجلون ومأدبا والطفيلة جاء استنادًا إلى دراسة أعدها مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين، بهدف دعم المجتمعات ذات الأولوية.



وأشار إلى أن المشروع يشمل تدريب 7 جمعيات في كل محافظة على مجالات إدارية ومالية وتنموية، مع ضمان نقل كل جمعية للخبرات المكتسبة إلى جمعيتين أخريين، مما يوسع دائرة الأثر ليشمل 21 جمعية محلية ويعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة.



وأوضح رئيس قسم السياسات وكسب التأييد في مركز المعلومات والبحوث، ماجد أبو عزام، أن من أهداف البرنامج تمكين مؤسسات المجتمع المدني من العمل بشكل تشاركي لإعداد أوراق سياسية مبنية على أدلة علمية، تعالج تحديات المحافظات والتشريعات والمسائل البيئية والزراعية والسياحية.