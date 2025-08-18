جرش: افتتاح معرض الفن التشكيلي تحت شعار رؤية مستقبلية

وأكد بني ياسين، في كلمة له، أن الفن يشكل وسيلة أساسية لتعبير الأطفال عن مشاعرهم وصقل مواهبهم، لافتًا إلى دوره في بناء الشخصية وتعزيز قيم الانتماء والجمال لديهم.
وأشار مدير ثقافة جرش، عقلة القادري، إلى أن المعرض يمثل ثمرة جهود متواصلة على مدار أكثر من 6 سنوات من خلال ورش تدريبية ومعارض فنية، بدعم من وزارة الثقافة، بهدف إعداد جيل واع بالفنون قادر على التعبير والمشاركة الفاعلة في الحراك الثقافي والفني.
وبين رئيس جمعية جرش للفنون التشكيلية، طارق العتوم، أن المعرض شهد مشاركة 16طفلًا قدّموا نحو 60 عملًا فنيًا تنوعت بين الأساليب السريالية والتعبيرية والتجريدية والواقعية، مبينًا أن الأعمال عكست نضجًا فنيًا لافتًا رغم صغر أعمار المشاركين.
واختتم الحفل بتكريم الأطفال المشاركين وعدد من العاملين في الحديقة إلى جانب تقديم درع تكريمي لبني ياسين تقديرًا لدعمه المتواصل للحراك الثقافي والفني في محافظة جرش.
