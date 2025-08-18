جرش: افتتاح معرض الفن التشكيلي تحت شعار رؤية مستقبلية

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، محمد بني ياسين، معرض الفن التشكيلي للأطفال تحت عنوان: "رؤية مستقبلية"، نظمته جمعية جرش للفنون التشكيلية، بالتعاون مع مديرية الثقافة، وذلك في مكتبة الطفل بحديقة زين.

وأكد بني ياسين، في كلمة له، أن الفن يشكل وسيلة أساسية لتعبير الأطفال عن مشاعرهم وصقل مواهبهم، لافتًا إلى دوره في بناء الشخصية وتعزيز قيم الانتماء والجمال لديهم.



وأشار مدير ثقافة جرش، عقلة القادري، إلى أن المعرض يمثل ثمرة جهود متواصلة على مدار أكثر من 6 سنوات من خلال ورش تدريبية ومعارض فنية، بدعم من وزارة الثقافة، بهدف إعداد جيل واع بالفنون قادر على التعبير والمشاركة الفاعلة في الحراك الثقافي والفني.



وبين رئيس جمعية جرش للفنون التشكيلية، طارق العتوم، أن المعرض شهد مشاركة 16طفلًا قدّموا نحو 60 عملًا فنيًا تنوعت بين الأساليب السريالية والتعبيرية والتجريدية والواقعية، مبينًا أن الأعمال عكست نضجًا فنيًا لافتًا رغم صغر أعمار المشاركين.