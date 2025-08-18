أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

الوكيل الإخباري - نظمت عدد من جامعات المملكة، اليوم الاثنين، أنشطة وفعاليات ومبادرات متنوعة؛ بهدف تعزيز مسيرتها التعليمية وزيادة وعي الطلبة، إضافة إلى صقل شخصياتهم وتنميتها.

ففي الكرك، نظّمت كلية العلوم التربوية بجامعة مؤتة، فعاليات اليوم الوظيفي، الذي جمع بين ممثلي المدارس الخاصة وطلبة الكلية من الخريجين والمهتمين ببرنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين قبل الخدمة.



وقال عميد كلية العلوم التربوية، الدكتور عبد الناصر القرالة، إن برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين هو برنامج تأهيلي يهدف إلى تزويد الحاصلين على درجات جامعية (عادة في تخصصات غير تربوية) بالمعارف والمهارات التربوية اللازمة للعمل في مهنة التعليم، موضحا أن البرنامج يركّز على الجوانب النظرية والعملية لمهنة التدريس، واستقطاب الكفاءات الشابة من كلا الجنسين للمشاركة في العملية التعليمية.



وأكد القرالة أن برنامج الدبلوم هو بوابة للحصول على رخصة مزاولة التعليم في العديد من الدول والتشاركية في العمل مع الجامعات الأخرى والمدارس الخاصة.



من جهة أخرى، نظمت جامعة الطفيلة التقنية بالتعاون مع مديرية شباب الطفيلة لقاء تعريفيا بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، لجهة نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية، بحضور عمداء الكليات، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وجمع من طلبة الجامعة.



وقدّم كل من رأفت الحمران وأسيد الحوامدة، من مديرية شباب محافظة الطفيلة، عرضا بحضور رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور كمال الخندقجي ومدير مديرية شباب الطفيلة سلطان الرواشدة حول، أهداف الجائزة ورسالتها وفئاتها وآليات الترشح، والمجالات التي تغطيها، إضافةً إلى تقديم قصص نجاح ملهمة لمبادرات تطوعية نالت شرف الفوز بالجائزة في دورات سابقة.



وأكد القائمون على اللقاء أنّ جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي تمثل منصة وطنية رائدة لتقدير الجهود المخلصة لخدمة المجتمع، وتحفز الشباب على الإبداع في مجالات التطوع، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية المستدامة.



واختتمت جامعة اليرموك احتفالاتها بتخريج الفوج الـ 46 من طلبتها، لمختلف الدرجات في كلياتها العلمية والإنسانية والصحية، والبالغ عددهم 10.948 طالبا وطالبة.



وقال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور يوسف عبيدات، إن النجاح هو نتاج عمل جماعي متكامل، مثمنا جهود كوادر الجامعة المختلفة، وجهود المؤسسات الرسمية والأمنية التي تضافرت جهودهم، فكانوا شركاء حقيقين للجامعة .



وأكد الطالب هارون الضامن من كلية الإعلام، بكلمة باسم زملائه الخريجين، أنه وزملاءه يقفون على منصة التخرج، وقد اجتمعوا من ميادين علمية وإنسانية متعددة، لكنهم يلتقون بشرف واحد وهو الانتماء لجامعة اليرموك وخدمة الوطن بما حملوه من علم ومعرفة.



وكان برنامج الاحتفال بتخريج الفوج 46 قد جرى على مدار أسبوعين، بتنظيم وإشراف من عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مختلف الدوائر الإدارية المعنية، التي تضافرت جهودها بالشراكة مع مختلف المؤسسات الرسمية في مدينة إربد، لتقديم هذه الاحتفالات بما يليق بسمعة جامعة اليرموك وتاريخها.