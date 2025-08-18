مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش

10:06 م

الوكيل الإخباري- أطلق مركز الأميرة بسمة للتنمية، التابع للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في جرش، برنامجا لبناء القدرات لموظفي الدوائر الرسمية وأعضاء المجلس التنفيذي في المحافظة خلال الفترة من 18 الى 20 الشهر الحالي.





وأكد محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، أهمية البرنامج التدريبي في تعزيز قدرات موظفي الدوائر الرسمية وأعضاء المجلس التنفيذي، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل مركز الأميرة بسمة للتنمية في جرش لإنجاح البرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة منه.



وقال خريسات إن هذه التدريبات تأتي استجابة لاحتياجات أساسية للعاملين في القطاعين العام والخاص، مشددًا على أن التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات يشكل ركيزة أساسية لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.



وقال مدير المركز طارق الشطناوي، إن البرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع محافظة جرش، يهدف الى تعزيز ورفع تعزيز كفاءة موظفي القطاع العام وأعضاء المجلس التنفيذي من خلال تزويدهم بحزمة من المهارات والمعارف الحديثة، التي تسهم في رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم توجهات الحكومة في التحديث الإداري والحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي.

