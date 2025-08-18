رئيس جامعة عجلون الوطنية يزور نقابة الصحفيين

10:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742795 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- زار رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، اليوم الاثنين، نقابة الصحفيين الأردنيين، بحضور النقيب الزميل طارق المومني وعدد من أعضاء المجلس. اضافة اعلان





وعرض الدكتور الهناندة، خلال اللقاء، أبرز التطورات التي شهدتها الجامعة خلال العامين الماضيين، ومنها التوسع في عدد التخصصات الأكاديمية التي ارتفعت من 17 إلى 34 تخصصاً، إلى جانب تعزيز الكوادر التعليمية المتخصصة.



وتحدث الهناندة عن تجربة مركز الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، التابع لاتحاد الجامعات العربية، ومقره الجامعة، مستعرضاً عدداً من المشاريع التي نُفذت من خلاله.



من جانبه، استعرض المومني خطة عمل النقابة، متطلعا لتعزيز التعاون المشترك بين النقابة والجامعة في مجالات التدريب وتنمية المهارات الصحفية عبر المركز.

