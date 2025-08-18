الإثنين 2025-08-18 10:33 م
 

رئيس جامعة عجلون الوطنية يزور نقابة الصحفيين

رئيس جامعة عجلون الوطنية يزور نقابة الصحفيين
رئيس جامعة عجلون الوطنية يزور نقابة الصحفيين
 
الإثنين، 18-08-2025 10:18 م
الوكيل الإخباري-  زار رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، اليوم الاثنين، نقابة الصحفيين الأردنيين، بحضور النقيب الزميل طارق المومني وعدد من أعضاء المجلس.اضافة اعلان


وعرض الدكتور الهناندة، خلال اللقاء، أبرز التطورات التي شهدتها الجامعة خلال العامين الماضيين، ومنها التوسع في عدد التخصصات الأكاديمية التي ارتفعت من 17 إلى 34 تخصصاً، إلى جانب تعزيز الكوادر التعليمية المتخصصة.

وتحدث الهناندة عن تجربة مركز الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، التابع لاتحاد الجامعات العربية، ومقره الجامعة، مستعرضاً عدداً من المشاريع التي نُفذت من خلاله.

من جانبه، استعرض المومني خطة عمل النقابة، متطلعا لتعزيز التعاون المشترك بين النقابة والجامعة في مجالات التدريب وتنمية المهارات الصحفية عبر المركز.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية جمعيات في عجلون توقع اتفاقيات تعاون ضمن مشروع تمكين الأردن

رئيس جامعة عجلون الوطنية يزور نقابة الصحفيين

أخبار محلية رئيس جامعة عجلون الوطنية يزور نقابة الصحفيين

رسالة زوجة زيلينسكي

عربي ودولي برسالة من زوجته .. زيلينسكي "كسر الجليد" مع ترامب

ىت

أخبار محلية جرش: افتتاح معرض الفن التشكيلي تحت شعار رؤية مستقبلية

مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش

أخبار محلية مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش

ن

أخبار محلية وزارة الشباب تشارك في ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي الخاص بهم

ط

عربي ودولي زيلينسكي: الأسلحة الأمريكية جزء من الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا

موسكو: نأمل في أن يسهم لقاء ترامب وزيلينسكي في مواصلة مسيرة سلام طويل الأمد

عربي ودولي موسكو: نأمل في أن يسهم لقاء ترامب وزيلينسكي في مواصلة مسيرة سلام طويل الأمد



 
 





الأكثر مشاهدة