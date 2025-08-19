تعاون أمني عراقي لبناني يطيح بأحد أكبر مصانع الكبتاغون في البقاع

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها، إن "التعاون الأمني والاستخباري الوثيق بين وزارة الداخلية العراقية / المديرية العامة لشؤون المخدرات والمديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، أثمر عن تحقيق إنجاز نوعي تمثّل بكشف وتفكيك واحد من أكبر مصانع تصنيع مادة الكبتاغون في منطقة البقاع اللبنانية".
وأوضح البيان أن "هذا الإنجاز جاء على خلفية معلومات دقيقة زوّدت بها الأجهزة العراقية نظيرتها اللبنانية، ما مكّن الجيش اللبناني في منتصف يوليو 2025 من تنفيذ عملية واسعة أسفرت عن ضبط المصنع وإحباط كميات ضخمة من المواد المخدرة المعدّة للتصنيع والترويج، في ضربة وُصفت بأنها الأقوى ضد شبكات الكبتاغون في الشرق الأوسط".
وأضافت الداخلية العراقية في بيانها أن "المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، أكدت في كتاب رسمي موجّه إلى وزارة الداخلية العراقية، أن هذا التعاون الاستخباري يعكس متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، ويُجسّد الدور الريادي للعراق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، وفي مقدمتها آفة المخدرات التي تُعدّ الخطر الأكبر على الأمن المجتمعي العربي".
روسيا اليوم
