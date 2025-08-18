الشاي بالسكر.. بين الفوائد والآثار الصحية السلبية

ووفقا للدكتورة تيتوفا، يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة والنوع الثاني من داء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من المشكلات الصحية. كما يزيد السكر في الشاي من محتوى السعرات الحرارية.
وتشير الطبيبة إلى أن للشاي المحلى بالسكر جانبا إيجابيا أيضا. فكمية صغيرة من السكر قد تحسن طعم الشاي، ما يشجع على شرب المزيد من السوائل خلال اليوم.
وتضيف: "يمكن تناول الشاي المحلى بالسكر في حالات انخفاض سكر الدم (نقص سكر الدم)، أو بعد ممارسة تمارين بدنية مكثفة لاستعادة مخزون الغليكوجين في العضلات. كما يمكن تناوله لمن يحب الشاي الحلو، ولكن باعتدال بحيث لا تتجاوز كمية السكر الإجمالية في النظام الغذائي. ويجب على مرضى السكري أو مقاومة الأنسولين توخي الحذر الشديد عند تناول السكر في الشاي، ومراقبة مستواه في الدم".
