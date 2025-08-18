الشاي بالسكر.. بين الفوائد والآثار الصحية السلبية

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يكاتيرينا تيتوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والمحاضرة بجامعة بيروغوف الطبية، إلى أن الشاي المحلى بالسكر قد يحفّز الإفراط في استهلاك السكر.



ووفقا للدكتورة تيتوفا، يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة والنوع الثاني من داء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من المشكلات الصحية. كما يزيد السكر في الشاي من محتوى السعرات الحرارية.

وتُوصى الكمية اليومية للبالغين ألا تتجاوز 25 غراما أو 5–6 ملاعق صغيرة، وينطبق ذلك على كل من السكر الطبيعي والمضاف إلى الأطعمة. لذلك يُفضل تقليل كمية السكر في الشاي قدر الإمكان، ومن الأفضل تجنبه تماما.



وتشير الطبيبة إلى أن للشاي المحلى بالسكر جانبا إيجابيا أيضا. فكمية صغيرة من السكر قد تحسن طعم الشاي، ما يشجع على شرب المزيد من السوائل خلال اليوم.

كما يمكن أن تمنح كمية صغيرة من السكر دفعة سريعة من الطاقة، وهو أمر مفيد في بعض الحالات، مثل العمل البدني أو الذهني الشاق الذي يسبب انخفاضا في سكر الدم.



وتضيف: "يمكن تناول الشاي المحلى بالسكر في حالات انخفاض سكر الدم (نقص سكر الدم)، أو بعد ممارسة تمارين بدنية مكثفة لاستعادة مخزون الغليكوجين في العضلات. كما يمكن تناوله لمن يحب الشاي الحلو، ولكن باعتدال بحيث لا تتجاوز كمية السكر الإجمالية في النظام الغذائي. ويجب على مرضى السكري أو مقاومة الأنسولين توخي الحذر الشديد عند تناول السكر في الشاي، ومراقبة مستواه في الدم".