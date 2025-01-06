الامن العام : مواطن يقتل ابنه ويصيب زوجته بالرصاص في الزرقاء

12:55 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أقدم شخص مساء الأمس على إطلاق النار على ابنه وزوجته في محافظة الزرقاء، إذ نتج عن الحادثة وفاة الابن وإصابة زوجته، حيث تم نقل الوفاة وإسعاف المصابة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ووصفت حالتها بالمتوسطة. اضافة اعلان





فيما تمكنت الأجهزة الأمنية صباح اليوم من ضبط الجاني وبوشرت التحقيقات.