الأربعاء 2025-11-05 11:44 ص
 

الامن : العثور على الفتاة المتغيبة منذ شهر بإربد ومباشرة اجراءات تسليمها - صورة

الفتاة ديما ماهر محمد ابو جليل
الفتاة ديما ماهر محمد ابو جليل
 
الأربعاء، 05-11-2025 09:47 ص

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - اكد مصدر امني انه تم العثور على الفتاة المتغيبة عن منزل ذويها في محافظة اربد منذ ما يقارب الشهر وبصحة جيدة بحمد الله وبوشرت اجراءات تسليمها لذويها .

وفي وقت سابق نشر موقع الوكيل الاخباري خبر اختفاء الفتاة ديما ماهر محمد ابو جليل في ظروف غامضة حيث تسكن في قرية كفر جايز  في محافظة اربد .

ووفق عائلة الفتاة  هي من ذوي الاحتياجات  الخاصة ( كف البصر ) ، حيث تم تقديم بلاغاً الى الاجهزة الامنية حول حادثة الاختفاء .

 
 
