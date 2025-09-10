الامن ينعى صالح كلوب

ونقل العميد ابو وندي، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما وشارك بتشييع جثمان الفقيد عدد من ضباط وضباط صف وأفراد المديرية من مختلف التشكيلات.
