الامن ينعى صالح كلوب

الوكيل الإخباري- مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة محافظة الزرقاء العميد فهد ابو وندي، وبحضور العميد المهندس قيس كريشان إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / المساعد للاتصالات، بتشييع جثمان الوكيل صالح حسن محمد كلوب من مرتب ادارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى المقبرة الاسلامية في لؤاء الهاشمية .

‏

‏ونقل العميد ابو وندي، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

اضافة اعلان