الأربعاء 2025-09-10 10:17 ص
 

الامن ينعى صالح كلوب

مديرية الامن العام
مديرية الامن العام
 
الأربعاء، 10-09-2025 08:57 ص

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة محافظة الزرقاء العميد فهد ابو وندي، وبحضور العميد المهندس قيس كريشان إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / المساعد للاتصالات، بتشييع جثمان الوكيل صالح حسن محمد كلوب من مرتب ادارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى المقبرة الاسلامية في لؤاء الهاشمية .

‏ونقل العميد ابو وندي، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. 

اضافة اعلان


‏كما وشارك بتشييع جثمان الفقيد عدد من ضباط وضباط صف وأفراد المديرية من مختلف التشكيلات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علما الأردن وكرواتيا

أخبار محلية الصفدي يلتقي وزير خارجية كرواتيا في عمّان اليوم

ةت

منوعات حيل ذكية لمنع تطاير الزيت أثناء القلي

11 إصابة في حادث تصادم بين 8 مركبات على طريق إربد – عمان

أخبار محلية 11 إصابة بحادث تصادم بين 8 مركبات على طريق إربد – عمان

فافافا

منوعات أطعمة لا تناسب المقلاة الهوائية (Air Fryer) – تجنّبي هذه الأخطاء!

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الاربعاء

ىىى

منوعات كيف تختار التخصص الجامعي المناسب لشخصيتك؟

الوكيل الإخباري- وقع حادث دهس صباح اليوم بعد جامعة الإسراء على طريق المطار، أسفر عن إصابة متوسطة لشخص تم إسعافه إلى مستشفى التوتنجي لتلقي العلاج.

أخبار محلية إصابة بحادث دهس على طريق المطار

تعبيرية

أخبار محلية ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص في عمان



 
 





الأكثر مشاهدة