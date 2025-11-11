الثلاثاء 2025-11-11 10:24 م
 

عباس يدعو فرنسا للضغط من أجل الإفراج عن أموال السلطة المحتجزة لدى الكيان

عباس يدعو فرنسا للضغط من أجل الإفراج عن أموال السلطة المحتجزة لدى الكيان
عباس يدعو فرنسا للضغط من أجل الإفراج عن أموال السلطة المحتجزة لدى الكيان
 
الثلاثاء، 11-11-2025 09:30 م
الوكيل الإخباري-   اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.اضافة اعلان


وأشاد الرئيس، خلال اللقاء، بالدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا للشعب الفلسطيني، وجدد شكره لنظيره الفرنسي على اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

وناقش الرئيسان الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وتسليم المحتجزين والأسرى، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها، والذهاب لإعادة الإعمار، ومنع التهجير والضم، وعودة الاستقرار الدائم، تمهيدًا لإنهاء الاحتلال ونيل دولة فلسطين استقلالها، دولة قابلة للحياة، ديمقراطية وذات سيادة وفق القانون الدولي.

وأطلع عباس ماكرون على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واستمرار الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية.

وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، جراء استمرار إسرائيل بخنق الاقتصاد الفلسطيني وتقويض مؤسسات الدولة، ودعا فرنسا للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف اقتطاع أي مبالغ منها تحت أي ذرائع.

وأكد عباس الالتزام الكامل بجميع الإصلاحات التي التزمت بها دولة فلسطين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

اتحاد الجامعات العربية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد رسميًا

عربي ودولي اتحاد الجامعات العربية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد رسميًا

وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يستقيل من الحكومة

فلسطين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يستقيل من الحكومة

سموتريتش: علينا القضاء على النظام الإيراني

عربي ودولي سموتريتش: علينا القضاء على النظام الإيراني

غوغل تحذر: لا تستخدم شبكات "واي فاي" العامة

منوعات غوغل تحذر: لا تستخدم شبكات "واي فاي" العامة

عباس يدعو فرنسا للضغط من أجل الإفراج عن أموال السلطة المحتجزة لدى الكيان

عربي ودولي عباس يدعو فرنسا للضغط من أجل الإفراج عن أموال السلطة المحتجزة لدى الكيان

اتفاق بشأن مقاتلي حماس العالقين في رفح

عربي ودولي اتفاق بشأن مقاتلي حماس العالقين في رفح

اليونيسف تحذر من عرقلة الاحتلال دخول المواد الحيوية المنقذة لحياة الأطفال إلى غزة

عربي ودولي اليونيسف تحذر من عرقلة الاحتلال دخول المواد الحيوية المنقذة لحياة الأطفال إلى غزة

ماكرون وعباس يعلنان تشكيل لجنة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية

عربي ودولي ماكرون وعباس يعلنان تشكيل لجنة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية



 
 





الأكثر مشاهدة