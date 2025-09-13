السبت 2025-09-13 10:22 م
 

البترا تستضيف الحافلة الموسيقية العُمانية "بوهو فان"

البترا
البترا
 
السبت، 13-09-2025 07:47 م

الوكيل الإخباري-   استقبلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في منطقة البترا الصغيرة فعالية موسيقية بعنوان "بوهو فان"، بتنفيذ من مشروع عمّان جاز وفندق نومادز البترا.

اضافة اعلان


وتأتي الفعالية ضمن جولة لمجموعة من الموسيقيين العُمانيين انطلقوا من مسقط عبر حافلة "بوهو فان" مجهزة بنظام صوتي متكامل يعمل بالطاقة الشمسية، مرورا بعمّان، ومادبا، والعقبة، وصولًا إلى البترا حيث اختتمت الجولة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي

أخبار محلية انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي وزير الخارجية الأميركي: لسنا سعداء بهجوم إسرائيل على قطر لكن دعمنا لها مستمر

جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية

أخبار محلية جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية

وزارة الزراعة

أخبار محلية وزير الزراعة يتفقد مكتب التسويق الزراعي بسوق عمان المركزي

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين هجوما استهدف جنودًا باكستانيين

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث ونظيره التركي تطورات الأوضاع في المنطقة

اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

أخبار محلية اتحاد الكتاب يحتفي بإشهار 9 مؤلفات

البترا

أخبار محلية البترا تستضيف الحافلة الموسيقية العُمانية "بوهو فان"



 
 





الأكثر مشاهدة