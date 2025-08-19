البترا جوهرة العالم التي أنهكها التهميش وظلم التنمية

03:27 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742904 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بقلم الاستاذه رزان علي المساعده - البترا ليست مجرد أعجوبة من عجائب الدنيا السبع ولا مجرد صخور وردية نحتتها الأيادي النبطية قبل آلاف السنين ، البترا كيان حيّ يعيش بأهلها قبل حجارتها ومع كل زائر يخطو بين شقوق السيق هناك قلب نابض خلف الكواليس يئنّ من التهميش والحرمان . اضافة اعلان





لقد اعتدنا أن تُعرض البترا على شاشات العالم كواجهة سياحية برّاقة لكن القصة الحقيقية لا تُروى خلف صور البوست كَرد هناك شباب يملكون شهادات بلا عمل ، ونساء يملكن مهارات بلا فرص ، وأطفال يحلمون بتعليم أفضل في مدارس تفتقر لأبسط المقومات .



أهل البترا لم يطلبوا المستحيل ، ولم يبحثوا عن رفاهية زائدة بل طالبوا بالحد الأدنى من حقّهم عمل كريم ، مستشفى مجهز ، تعليم يليق بمستقبل أبنائهم ، وبنية تحتية تحفظ كرامتهم .. كيف يُعقل أن يأتي ملايين السياح كل عام ، ولا ينعكس خير هذه الأرض المباركة على أهلها !



لقد آن الأوان أن يُسمع صوت المجتمع المحلي ، لا كشريك ثانوي ، بل كركيزة أساسية في معادلة البترا فبدون إنصاف أهلها ، لن تستمر عظمة المكان . المكان لا يعيش بحجارته فقط ، بل بأهله الذين يصونونه ..



اليوم .. لم يعد الصمت مجدياً .. البترا تُحكى بصوت أبنائها : " اعطونا حقنا في أن نكون شركاء لا متفرجين ، صانعين للمستقبل لا مجرد باعة على أطراف الطريق ‎‎"