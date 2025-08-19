الثلاثاء 2025-08-19 03:51 م
 

البترا جوهرة العالم التي أنهكها التهميش وظلم التنمية

الثلاثاء، 19-08-2025 03:27 م
الوكيل الإخباري- بقلم الاستاذه رزان علي المساعده -   البترا ليست مجرد أعجوبة من عجائب الدنيا السبع ولا مجرد صخور وردية نحتتها الأيادي النبطية قبل آلاف السنين ، البترا كيان حيّ يعيش بأهلها قبل حجارتها ومع كل زائر يخطو بين شقوق السيق هناك قلب نابض خلف الكواليس يئنّ من التهميش والحرمان . اضافة اعلان


لقد اعتدنا أن تُعرض البترا على شاشات العالم كواجهة سياحية برّاقة لكن القصة الحقيقية لا تُروى خلف صور البوست كَرد هناك شباب يملكون شهادات بلا عمل ،  ونساء يملكن مهارات بلا فرص ، وأطفال يحلمون بتعليم أفضل في مدارس تفتقر لأبسط المقومات . 

أهل البترا لم يطلبوا المستحيل ، ولم يبحثوا عن رفاهية زائدة بل طالبوا بالحد الأدنى من حقّهم عمل كريم ، مستشفى مجهز ، تعليم يليق بمستقبل أبنائهم ، وبنية تحتية تحفظ كرامتهم .. كيف يُعقل أن يأتي ملايين السياح كل عام ، ولا ينعكس خير هذه الأرض المباركة على أهلها !

لقد آن الأوان أن يُسمع صوت المجتمع المحلي ، لا كشريك ثانوي ، بل كركيزة أساسية في معادلة البترا فبدون إنصاف أهلها ، لن تستمر عظمة المكان . المكان لا يعيش بحجارته فقط ، بل بأهله الذين يصونونه .. 

اليوم .. لم يعد الصمت مجدياً .. البترا تُحكى بصوت أبنائها : " اعطونا حقنا في أن نكون شركاء لا متفرجين ، صانعين للمستقبل لا مجرد باعة على أطراف الطريق ‎‎"
 
 
