نيجيريا .. مقتل 27 مصليا برصاص مسلحين في مسجد شمال البلاد

ونقلت الوكالة عن زعيم القرية ومسؤول في أحد المستشفيات، وشهود عيان قولهم إن مسلحين اقتحموا مسجدا في قرية "أونغوان مانتاو" النائية التابعة لمنطقة مالومفاشي في ولاية كاتسينا شمالي نيجيريا، وفتحوا النار على المصلين عند نحو الساعة الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش، بينما كان العشرات يؤدون الصلاة.
وقال مفوض الولاية، ناصر موعزو، إن الجيش والشرطة انتشرا في منطقة أونغوان مانتاو عقب الجريمة التي وقعت يوم الثلاثاء لمنع المزيد من الهجمات، مضيفا أن المسلحين غالبا ما يختبئون بين المحاصيل في المزارع خلال موسم الأمطار لشن هجمات على المجتمعات النيجرية.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يأتي في ظل تصاعد الهجمات في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى من نيجيريا، حيث غالبا ما يتصادم رعاة الماشية والمزارعون بسبب محدودية الوصول إلى الأراضي والمياه.
وأدت الهجمات إلى مقتل وإصابة العشرات، حيث أسفر هجوم في يونيو الماضي في شمال وسط نيجيريا عن مقتل أكثر من 100 شخص.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى وضع حد لسفك الدماء شبه اليومي في هذه المناطق.
وأصبح الصراع المطول أكثر دموية في السنوات الأخيرة، حيث حذرت السلطات والمحللون من أن المزيد من الرعاة يحملون السلاح.
روسيا اليوم
