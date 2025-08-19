الأربعاء 2025-08-20 12:08 ص
 

3570 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

الثلاثاء، 19-08-2025 11:14 م

الوكيل الإخباري-   بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، اليوم الثلاثاء، 3570 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وكان أقصى حمل سجل الأربعاء الماضي، بلغ 4810 ميجا واط.

 
 
