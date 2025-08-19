3570 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

وكان أقصى حمل سجل الأربعاء الماضي، بلغ 4810 ميجا واط.
-
أخبار متعلقة
-
جامعات تواصل مسيرتها في التميز الأكاديمي والرياضي والتكنولوجي
-
وزير الثقافة يفتتح مهرجان البلقاء الثقافي الثالث في السلط
-
افتتاح المعرض العربي الدولي للأثاث والمفروشات والديكورات
-
زراعة البادية الشمالية الغربية توزّع مستلزمات التصنيع الغذائي لدعم الأسر الريفية
-
وفد من الملحقين العسكريين يزور مركز الملك عبدالله الثاني للتدريب
-
مصدر يكشف عن موعد إعلان نتائج التوجيهي لجيل 2008
-
جولة مشاورات سياسية بين الأردن وجنوب أفريقيا
-
انطلاق مهرجان منازل الشعراء السنوي في عجلون