ترامب: بوتين وزيلينسكي يرتبان لعقد اجتماع

الأربعاء، 20-08-2025 05:15 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرتبان لعقد اجتماع لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.اضافة اعلان


وأضاف ترامب في مقابلة إذاعية "إنهما يعدان لذلك"، مضيفا أن "القتل" في الحرب يجب أن يتوقف.
 
 
