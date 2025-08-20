ترامب: بوتين وزيلينسكي يرتبان لعقد اجتماع

وأضاف ترامب في مقابلة إذاعية "إنهما يعدان لذلك"، مضيفا أن "القتل" في الحرب يجب أن يتوقف.
