ترامب: بوتين وزيلينسكي يرتبان لعقد اجتماع

05:15 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742978 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرتبان لعقد اجتماع لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا. اضافة اعلان





وأضاف ترامب في مقابلة إذاعية "إنهما يعدان لذلك"، مضيفا أن "القتل" في الحرب يجب أن يتوقف.