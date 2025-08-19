افتتاح المعرض العربي الدولي للأثاث والمفروشات والديكورات

ويقام المعرض الذي افتتحته مندوبة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، الأمين العام للوزارة، دانا الزعبي، في مكة مول بتنظيم من شركة النخبة الفضية لإدارة المشاريع بالتعاون مع الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية.
وقال أمين عام الاتحاد محمود الجراح، إن المعرض يأتي ضمن جهود الاتحاد لتطوير قطاع المعارض الدولية في المملكة، والذي أصبح محط اهتمام الشركات العربية والدولية، الساعية للبحث عن شراكات استراتيجية مع الشركات النظيرة في الأردن أو الاستثمار المباشر في فتح مشاريع داخل المملكة.
وأكد الجراح أن التمثيل المميز للشركات الأردنية في المعرض، يشير إلى أهمية الحركة الاقتصادية والصناعية لهذه الشركات ودورها الحقيقي في رفد السوق الأردنية بمنتجات محلية ذات جودة متميزة.
